Óriási szenzáció! – meglehet az áttörés a májrák elleni harcban

A Digestive Disease Week 2026 konferencián bemutatott új kutatás szerint a bélbaktériumok fiatalosabb állapotba való visszaállítása segíthet megvédeni a májat, csökkentheti az életkorral összefüggő károsodásokat, és akár a rák kockázatát is mérsékelheti.

Ha embereken is sikeres lesz a kutatás, akkor csökkenhet a májrák kockázata

A kutatók idős egerek saját, korábban fiatalkori bélbaktériumait juttatták vissza az állatok szervezetébe egy székletmikrobiota-transzplantáció nevű eljárással. A kezelés hatása látványos volt: a fiatalított mikrobiomot kapó egerek egyikében sem alakult ki májrák, míg a kontrollcsoportban több eset is előfordult. Emellett csökkent a gyulladás és a májkárosodás mértéke is – írja a Science Daily.

A májrákhoz köthető gén aktivitása a kulcs

„A mikrobiom nemcsak követi az öregedést, hanem aktívan alakítja is a betegségek kockázatát” – mondta Qingjie Li, a kutatás vezetője.

A vizsgálatok szerint egy, a májrákhoz köthető gén aktivitása is fiatalosabb mintázatot mutatott a kezelt állatokban.

A kutatók szerint az eredmények arra utalnak, hogy a bélflóra befolyásolása hosszabb távon akár az öregedéssel járó betegségek kezelésében is szerepet kaphat – de hangsúlyozzák, hogy mindez egyelőre csak állatkísérlet, embereken még nem bizonyított. Ugyanakkor remélik, hogy a közeljövőben megkezdhetik az első klinikai vizsgálatokat is.

