Járványként terjed a májbetegség Európában, pedig életmódváltással megelőzhető lenne a baj

A friss jelentést az EASL–Lancet Commission on Liver Health in Europe készítette, és riasztó képet fest: az alkohol, az egészségtelen étrend, az elhízás és a vírusos fertőzések együtt robbanásszerűen növelik a májbetegségek miatt bekövetkező halálesetek számát, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.
Naponta több tucat haláleset májbetegség miatt
A helyzet különösen aggasztó: csak az Egyesült Királyságban évente több mint 11 ezer ember hal meg májbetegségben – ez napi több mint 30 halálesetet jelent. A tendencia pedig egyre rosszabb: az elmúlt 50 évben négyszeresére nőtt a halálozás.
A szakértők szerint mindez nem véletlen: a modern életmód – gyorsételek, mozgáshiány, túlsúly – alattomosan rombolja a szervezetet.
Nem csak az alkohol a bűnös
Sokan még mindig azt hiszik, hogy a májbetegségek kizárólag az alkoholistákat érintik – de ez már régen nem igaz! Egyre több eset köthető az úgynevezett zsírmájhoz, amely akár teljesen absztinens embereknél is kialakulhat.
Ez a betegség évekig tünetmentes maradhat, miközben a májban zsír halmozódik fel, ami idővel gyulladáshoz, hegesedéshez, sőt akár cirrhosis-hoz, májelégtelenséghez vagy májrákhoz vezethet.
A jelentés szerint a probléma már a fiatalokat is érinti: a közösségi média és a digitális reklámok folyamatosan alkoholt és egészségtelen ételeket népszerűsítenek, ami hosszú távon súlyos következményekhez vezethet.
Az életmód-változtatás mindent megfordíthat
A szakértők szerint a megoldás kulcsa egyszerűbb, mint gondolnánk: egészségesebb étrend, kevesebb alkohol, több mozgás. Ezekkel a lépésekkel akár a májbetegségek felét is meg lehetne előzni Európában!
Emellett szigorúbb szabályozást sürgetnek: magasabb alkoholárak, korai szűrések és jobb hozzáférés a kezelésekhez.
Az British Liver Trust szerint azonnali lépésekre van szükség: „Nem kezelhetjük tovább csak a következményeket, miközben figyelmen kívül hagyjuk az okokat” – figyelmeztetett a szervezet egyik vezetője.
A szakértők egyetértenek: ha nem történik gyors beavatkozás, a májbetegségek tovább terhelik majd az egészségügyi rendszereket – és még több életet követelnek.
Ezek a bőrelváltozások veszélyes betegséget jelezhetnek – sokan nem veszik észre
Sokáig észrevétlen maradhat egy súlyos betegség, miközben a szervezet már figyelmeztető jeleket küld. A májzsugor gyakran csak akkor okoz egyértelmű tüneteket, amikor már előrehaladott állapotban van, ezért különösen fontos a korai jelek felismerése. A bőrelváltozások és általános panaszok sokszor már időben árulkodhatnak a problémáról.
Tömegek használják ezt a fűszert, most kiderült, hogy károsíthatja a májat
Még a legnépszerűbb, legegészségesebbnek tartott fűszerek esetében is fontos a mértékletesség, hiszen a túladagolás váratlan gondokat okozhat. A fahéj például rengeteg jótékony hatással bír, ugyanakkor a túlzott bevitele komoly veszélyeket is rejt. Milyen típusai léteznek, mennyi az ajánlott napi adag, és mik lehetnek a túladagolás következményei,