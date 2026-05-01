Járványként terjed a májbetegség Európában, pedig életmódváltással megelőzhető lenne a baj

Sokkoló figyelmeztetés érkezett egészségügyi szakértőktől. A májbetegségek „csendes járványként” terjednek Európában, és évente közel 300 ezer ember halálát okozzák – miközben az esetek nagy része megelőzhető lenne!
májbetegséghalálozásalkoholéletmódváltászsírmáj

A friss jelentést az EASL–Lancet Commission on Liver Health in Europe készítette, és riasztó képet fest: az alkohol, az egészségtelen étrend, az elhízás és a vírusos fertőzések együtt robbanásszerűen növelik a májbetegségek miatt bekövetkező halálesetek számát, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.

A májbetegségek járványként terjednek Európában, pedig az életmódváltással elkerülhető lenne a baj – Fotó: pexels.com

Naponta több tucat haláleset májbetegség miatt

A helyzet különösen aggasztó: csak az Egyesült Királyságban évente több mint 11 ezer ember hal meg májbetegségben – ez napi több mint 30 halálesetet jelent. A tendencia pedig egyre rosszabb: az elmúlt 50 évben négyszeresére nőtt a halálozás.

A szakértők szerint mindez nem véletlen: a modern életmód – gyorsételek, mozgáshiány, túlsúly – alattomosan rombolja a szervezetet.

Nem csak az alkohol a bűnös

Sokan még mindig azt hiszik, hogy a májbetegségek kizárólag az alkoholistákat érintik – de ez már régen nem igaz! Egyre több eset köthető az úgynevezett zsírmájhoz, amely akár teljesen absztinens embereknél is kialakulhat.

Ez a betegség évekig tünetmentes maradhat, miközben a májban zsír halmozódik fel, ami idővel gyulladáshoz, hegesedéshez, sőt akár cirrhosis-hoz, májelégtelenséghez vagy májrákhoz vezethet.

A jelentés szerint a probléma már a fiatalokat is érinti: a közösségi média és a digitális reklámok folyamatosan alkoholt és egészségtelen ételeket népszerűsítenek, ami hosszú távon súlyos következményekhez vezethet.

Az életmód-változtatás mindent megfordíthat

A szakértők szerint a megoldás kulcsa egyszerűbb, mint gondolnánk: egészségesebb étrend, kevesebb alkohol, több mozgás. Ezekkel a lépésekkel akár a májbetegségek felét is meg lehetne előzni Európában!

Emellett szigorúbb szabályozást sürgetnek: magasabb alkoholárak, korai szűrések és jobb hozzáférés a kezelésekhez.

Az British Liver Trust szerint azonnali lépésekre van szükség: „Nem kezelhetjük tovább csak a következményeket, miközben figyelmen kívül hagyjuk az okokat” – figyelmeztetett a szervezet egyik vezetője.

A szakértők egyetértenek: ha nem történik gyors beavatkozás, a májbetegségek tovább terhelik majd az egészségügyi rendszereket – és még több életet követelnek.

