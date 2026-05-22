Azt hitték, sosem jutnak haza – majmok vették blokád alá a buszt a pokoli hőségben

Az eset az indiai Maharashtra államban történt, ahol a rendkívüli hőség miatt a hőmérséklet jóval 40 fok fölé emelkedett. A beszámolók szerint egy majom hirtelen a busz elé rohant, és nem volt hajlandó elmozdulni az útról – írja a DailyStar.

A szomjas majmok csak akkor engedték tovább a buszt, amikor vizet kaptak az utasoktól Fotó: SOUMYABRATA ROY / NurPhoto

A szomjas majmok csak víz után engedték tovább az utasokat

A sofőr kénytelen volt satufékezni, ezután pedig további majmok jelentek meg az út mellett lévő erdős területről. Az állatok teljesen körbevették a járművet, miközben az utasok döbbenten figyelték a jelenetet.

A buszon ülők hamar rájöttek, hogy a kiszáradt állatok valójában vizet keresnek. Többen ásványvizes palackokat adtak oda nekik, amit a majmok azonnal inni kezdtek.

A víz után eltűntek az útról

Miután a szomjas állatok ittak, fokozatosan elhagyták az utat, így a busz végül tovább tudott indulni. A jelenetről videó is készült, amely gyorsan terjedni kezdett az interneten.

Bár ebben az esetben senki sem sérült meg, az indiai majmokkal kapcsolatban korábban több tragikus eset is történt. Tavaly például egy csecsemőt ragadtak el egy családi házból Uttar Pradesh államban, a gyermeket később egy vízzel teli hordóban találták meg.

