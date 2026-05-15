Mekkora tapló! – brutális jelenet miatt tiltottak ki egy turistát a világhírű hegyvidékről – videó

Az eset a kínai Szecsuan tartományban található Emei-hegynél történt, amely az UNESCO világörökségi listáján is szerepel, és évente turisták millióit vonzza. A felvételen jól látható, ahogy a látogató egy makákót lök le az út menti korlátról, miközben az állat a közelében tartózkodik. A videó villámgyorsan elterjedt a közösségi médiában, sokan pedig azt hitték, hogy a majom egy szakadékba zuhant. A helyi hatóságok később tisztázták, hogy az incidens nem egy veszélyes sziklaszakaszon történt, így az állat feltehetően nem sérült meg súlyosan, számolt be az scmp.com.

Hároméves kitiltással járt a majom vegzálása a világörökségi helyszínen – Fotó: pexels.com / illusztráció

Nem maradt következmények nélkül a majom vegzálása

Az Emei-hegyi turisztikai területet felügyelő bizottság bejelentette: a turistát három évre kitiltották a népszerű látványosságról. A hatóságok szerint a férfi viselkedése elfogadhatatlan volt, és veszélyeztette a vadon élő állatokat.

Az Emei-hegy különösen híres a szabadon élő makákómajmokról, amelyek gyakran egészen közel merészkednek a turistákhoz. Bár az állatok időnként agresszívan viselkedhetnek vagy ételt próbálnak szerezni a látogatóktól, a szakemberek szerint tilos bántani őket.

A felvétel hatalmas vitát indított el az interneten. Sokan példás büntetésnek nevezték a hároméves kitiltást, mások szerint viszont a turisták sincsenek könnyű helyzetben, amikor a majmok túl közel mennek hozzájuk.

A kínai hatóságok mindenesetre világossá tették: a világörökségi helyszíneken élő állatok védelme elsőbbséget élvez, és a hasonló viselkedést a jövőben is szigorúan büntetni fogják.

