Kikaparták a falat és eltűntek: elszabadult majmok miatt indult hajtóvadászat

Különös eset tartja izgalomban a németországi Ruhr-vidéket: majmok szöktek meg állatmenhelyről Wittenben. A rendőrség szerint a hat rézuszmajom kikaparta a habarcsot egy téglafalból, így sikerült kijutniuk a kifutóból. Bár a történet elsőre ijesztően hangozhat, a hatóságok szerint az állatok nem jelentenek veszélyt az emberekre – írja a Bild.

Hat majom szökött meg egy németországi menhelyről – Fotó: Pexels

Hová tűnt a hat megszökött majom?

A német közmédia beszámolója szerint a megszökött állatok úgynevezett templommajmok, amelyeket állatvédelmi okokból helyeztek el egy befogadóállomáson Észak-Rajna–Vesztfáliában. A rézuszmajmok egy húsz egyedből álló csoport részei voltak, és korábban feltehetően egy másik helyszínen foglalták le őket.

A rendőrség tájékoztatása szerint az intelligens, ugyanakkor rendkívül félénk állatok szerdán szöktek meg. A majmok a feltételezések szerint kikaparták a falazatból a habarcsot, így sikerült kijutniuk a kifutóból. Az eset után a hatóságok ugyan értesültek a szökésről, de mivel a felelősök biztosították őket arról, hogy az állatok nem agresszívek, nem indítottak nagyszabású keresőakciót.

A rendőrség arra kérte a környéken élőket, hogy ha majmot látnak a kertjükben vagy a lakóhelyük közelében, értesítsék a rendőröket vagy a tűzoltókat. A befogásról jelenleg az állatok gondozói próbálnak gondoskodni.

A beszámolók szerint eddig egyetlen majmot sikerült elfogni csütörtökön. A fiatal állatok addigra több alkalommal is sikeresen elkerülték a rendőrök és a tűzoltók befogási kísérleteit.