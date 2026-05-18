Két turista tört be Punch, a világhírű majomkölyök kifutójába – videón a káosz

Komoly botrány robbant ki egy japán állatkertben, miután két amerikai turista tiltott területre ment be. A makákó kifutójába bemászó férfiakról videó is készült, az eset után pedig az állatkert szigorításokat jelentett be.
A japán rendőrség vasárnap letartoztatott két amerikai állampolgárt, miután egyikük bemászott az Ichikawa városi állatkert makákókifutójába Tokió közelében. A másik férfi közben videóra vette az akciót, amely gyorsan elterjedt a közösségi médiában – számolt be a CBS News.

Szigorításokat vezetnek be a makákók kifutójánál az incidens után
A hatóságok szerint a 24 éves Reid Jahnai Dayson átmászott a kifutót védő kerítésen, majd leugrott az állatok területét körülvevő száraz árokba. Társa, a 27 éves Neal Jabahri Duan felvételt készített az incidensről. A videókon egy különös jelmezbe öltözött alak látható, aki napszemüveges mosolygós maszkban mászik át a kerítésen, miközben a majmok riadtan szétszaladnak.

A virális makákó miatt lett világhírű az állatkert

Az állatkert azután vált nemzetközileg ismertté, hogy a Punch nevű kis makákóról készült képek bejárták az internetet. A kismajom egy plüssorangutánt szorongatott vigaszként, miután az anyja elutasította. Punch tavaly júliusban született, és mesterséges környezetben nevelték fel. Idén kezdték meg a visszaszoktatását a majomcsapatba. A történet hatalmas rajongótábort épített ki az interneten, sokan a #HangInTherePunch hashtag alatt követték a sorsát.

Szigorításokat vezetnek be az incidens után

Az állatkert közlése szerint az állatok nem sérültek meg, és rendellenes viselkedést sem tapasztaltak náluk az eset után. A történtek miatt azonban új biztonsági intézkedéseket vezetnek be. Behálózzák a kifutó környékét, állandó járőrözést indítanak, és azt is fontolgatják, hogy megtiltják a videózást a helyszínen.

A két amerikai férfit üzletmenet akadályozásával vádolják. A rendőrség szerint ráadásul nem volt náluk hivatalos igazolvány, és kezdetben hamis neveket adtak meg a hatóságoknak.

Hátborzongató gyilkosság: egy férfi állatkertben égette el felesége holttestét

Egy japán állatkert megnyitását váratlanul elhalasztották, miután egy dolgozó bejelentést tett a rendőrségen. Az ügy körülményei miatt a hatóságok vizsgálatot indítottak, amely az intézmény működését is érinti.
 

 

