Lángokban Malaga: turisták rohantak ki az égő hotelből az éjszaka közepén

A malagai hoteltűz hatalmas riadalmat okozott a dél-spanyolországi üdülőváros központjában, miután vasárnap éjjel lángra kapott az Ibis Hotel földszintjén működő Le Grand Café bár. A tűz pillanatok alatt továbbterjedt az épület felső szintjeire, miközben sűrű fekete füst ömlött ki az ablakokon. A környéken tartózkodók szerint kilométerekről is látni lehetett a füstoszlopot – írja a TheSun.

A malagai hoteltűz miatt több mint száz turistát kellett kimenekíteni az égő épületből, a lángok órákon át pusztítottak a hotelben.

A malagai hoteltűzben egész emeletek rongálódtak meg

A hotel dolgozói azonnal megkezdték a vendégek kimenekítését, még azelőtt, hogy a tűzoltók a helyszínre érkeztek volna. A hatóságok szerint több mint száz embert kellett sürgősen evakuálni az épületből, köztük turistákat, időseket és kisgyermekes családokat is. Sokan az utcán, pizsamában és személyes holmik nélkül várakoztak, miközben a lángok egyre nagyobb területet emésztettek fel.

A malagai hoteltűz oltására hat tűzoltóegységet, létrás járműveket, vízszállítókat és több speciális mentőcsapatot is bevetettek. A lángok intenzitását jelentősen fokozta az épület szerkezete, mivel a hotelben nagy mennyiségben volt fa, kovácsoltvas és hangszigetelő szigetelőanyag, amelyek gyorsan táplálták a tüzet.

🔴 Los bomberos de Málaga continúan intentando extinguir el grave incendio del restaurante ‘Le Grand Café’ que obligó a desalojar a un centenar de clientes del Hotel Ibis https://t.co/ILygPCU6DT pic.twitter.com/EQSumggqFb — SER Málaga (@SER_Malaga) May 25, 2026

A helyi beszámolók szerint a bár szinte teljesen megsemmisült, és az épület legalább 70 százaléka károsodhatott. Benito Martínez műveleti vezető elmondta, hogy körülbelül 600 négyzetméternyi terület teljesen kiégett. Bár a tüzet sikerült körülhatárolni, az oltási munkálatok még órákkal később is folytatódtak, mivel a parázsló részek és a rejtett gócpontok újra és újra fellobbantak.

A tűzoltók közben megpróbálták visszahozni a bent rekedt turisták legfontosabb értékeit is. Több vendég útlevele, repülőjegye és személyes dokumentuma maradt az épületben, ezért külön egységeket küldtek be ezek felkutatására.

A környéket teljesen lezárták, miközben a hatóságok arra figyelmeztették a lakosokat, hogy a levegőben terjedő erős füstszag miatt lehetőség szerint maradjanak zárt térben. A helyiek szerint az egész városközpontot beborította a füst, és sokan attól tartottak, hogy a lángok átterjedhetnek a szomszédos épületekre is.