Lángokban Malaga: turisták rohantak ki az égő hotelből az éjszaka közepén

A malagai hoteltűz hatalmas riadalmat okozott a dél-spanyolországi üdülőváros központjában, miután vasárnap éjjel lángra kapott az Ibis Hotel földszintjén működő Le Grand Café bár. A tűz pillanatok alatt továbbterjedt az épület felső szintjeire, miközben sűrű fekete füst ömlött ki az ablakokon. A környéken tartózkodók szerint kilométerekről is látni lehetett a füstoszlopot – írja a TheSun.
A malagai hoteltűzben egész emeletek rongálódtak meg
A hotel dolgozói azonnal megkezdték a vendégek kimenekítését, még azelőtt, hogy a tűzoltók a helyszínre érkeztek volna. A hatóságok szerint több mint száz embert kellett sürgősen evakuálni az épületből, köztük turistákat, időseket és kisgyermekes családokat is. Sokan az utcán, pizsamában és személyes holmik nélkül várakoztak, miközben a lángok egyre nagyobb területet emésztettek fel.
A malagai hoteltűz oltására hat tűzoltóegységet, létrás járműveket, vízszállítókat és több speciális mentőcsapatot is bevetettek. A lángok intenzitását jelentősen fokozta az épület szerkezete, mivel a hotelben nagy mennyiségben volt fa, kovácsoltvas és hangszigetelő szigetelőanyag, amelyek gyorsan táplálták a tüzet.
A helyi beszámolók szerint a bár szinte teljesen megsemmisült, és az épület legalább 70 százaléka károsodhatott. Benito Martínez műveleti vezető elmondta, hogy körülbelül 600 négyzetméternyi terület teljesen kiégett. Bár a tüzet sikerült körülhatárolni, az oltási munkálatok még órákkal később is folytatódtak, mivel a parázsló részek és a rejtett gócpontok újra és újra fellobbantak.
A tűzoltók közben megpróbálták visszahozni a bent rekedt turisták legfontosabb értékeit is. Több vendég útlevele, repülőjegye és személyes dokumentuma maradt az épületben, ezért külön egységeket küldtek be ezek felkutatására.
A környéket teljesen lezárták, miközben a hatóságok arra figyelmeztették a lakosokat, hogy a levegőben terjedő erős füstszag miatt lehetőség szerint maradjanak zárt térben. A helyiek szerint az egész városközpontot beborította a füst, és sokan attól tartottak, hogy a lángok átterjedhetnek a szomszédos épületekre is.
A vendégeket végül közeli szállodákban helyezték el, ahol ideiglenes segítséget és ellátást kaptak. A hatóságok vizsgálják, pontosan mi okozta a tüzet, de az első információk alapján a földszinti bárból indulhatott ki a pusztító lángolás.
Ironikus világ: videón a pusztító tűz, az „örök láng” temploma gyulladt fel
Hatalmas pusztítást okozott egy tűzeset Japán egyik legismertebb buddhista szentélyében, Mijadzsima szigetén. A tűzvész a híres Reikado csarnokot is elérte, ahol a legenda szerint már közel 1200 éve ég az úgynevezett „örök láng”.
Krémtúrót szállító kamion lángolt Hatvannál
Kigyulladt egy kamion az M3-as autópályán, Hatvan közelében, a Budapest felé vezető oldalon. A baleset miatt lezárták az érintett útszakaszt, a forgalom leállt, délután fél 4 körül már 2–3 kilométeres volt a dugó.