Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Botrány Brüsszelben: illegális tevékenységen kapták Ursula von der Leyent

Hallotta?

Donald Trump kórházba került

le grand café

Lángokban Malaga: turisták rohantak ki az égő hotelből az éjszaka közepén

19 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hatalmas lángok csaptak fel egy népszerű spanyol üdülőváros központjában. A malagai hoteltűz miatt több mint száz vendéget kellett kimenekíteni az Ibis Hotelből, miközben a füst az egész épületet beborította.
Link másolása
Vágólapra másolva!
le grand cafémalagatűz

A malagai hoteltűz hatalmas riadalmat okozott a dél-spanyolországi üdülőváros központjában, miután vasárnap éjjel lángra kapott az Ibis Hotel földszintjén működő Le Grand Café bár. A tűz pillanatok alatt továbbterjedt az épület felső szintjeire, miközben sűrű fekete füst ömlött ki az ablakokon. A környéken tartózkodók szerint kilométerekről is látni lehetett a füstoszlopot – írja a TheSun.

A malagai hoteltűz miatt több mint száz turistát kellett kimenekíteni az égő épületből, a lángok órákon át pusztítottak a hotelben.
A malagai hoteltűz miatt több mint száz turistát kellett kimenekíteni az égő épületből, a lángok órákon át pusztítottak a hotelben.

A malagai hoteltűzben egész emeletek rongálódtak meg

A hotel dolgozói azonnal megkezdték a vendégek kimenekítését, még azelőtt, hogy a tűzoltók a helyszínre érkeztek volna. A hatóságok szerint több mint száz embert kellett sürgősen evakuálni az épületből, köztük turistákat, időseket és kisgyermekes családokat is. Sokan az utcán, pizsamában és személyes holmik nélkül várakoztak, miközben a lángok egyre nagyobb területet emésztettek fel.

A malagai hoteltűz oltására hat tűzoltóegységet, létrás járműveket, vízszállítókat és több speciális mentőcsapatot is bevetettek. A lángok intenzitását jelentősen fokozta az épület szerkezete, mivel a hotelben nagy mennyiségben volt fa, kovácsoltvas és hangszigetelő szigetelőanyag, amelyek gyorsan táplálták a tüzet.

A helyi beszámolók szerint a bár szinte teljesen megsemmisült, és az épület legalább 70 százaléka károsodhatott. Benito Martínez műveleti vezető elmondta, hogy körülbelül 600 négyzetméternyi terület teljesen kiégett. Bár a tüzet sikerült körülhatárolni, az oltási munkálatok még órákkal később is folytatódtak, mivel a parázsló részek és a rejtett gócpontok újra és újra fellobbantak.

A tűzoltók közben megpróbálták visszahozni a bent rekedt turisták legfontosabb értékeit is. Több vendég útlevele, repülőjegye és személyes dokumentuma maradt az épületben, ezért külön egységeket küldtek be ezek felkutatására.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

A környéket teljesen lezárták, miközben a hatóságok arra figyelmeztették a lakosokat, hogy a levegőben terjedő erős füstszag miatt lehetőség szerint maradjanak zárt térben. A helyiek szerint az egész városközpontot beborította a füst, és sokan attól tartottak, hogy a lángok átterjedhetnek a szomszédos épületekre is.

A vendégeket végül közeli szállodákban helyezték el, ahol ideiglenes segítséget és ellátást kaptak. A hatóságok vizsgálják, pontosan mi okozta a tüzet, de az első információk alapján a földszinti bárból indulhatott ki a pusztító lángolás.

Ironikus világ: videón a pusztító tűz, az „örök láng” temploma gyulladt fel

Hatalmas pusztítást okozott egy tűzeset Japán egyik legismertebb buddhista szentélyében, Mijadzsima szigetén. A tűzvész a híres Reikado csarnokot is elérte, ahol a legenda szerint már közel 1200 éve ég az úgynevezett „örök láng”.

Krémtúrót szállító kamion lángolt Hatvannál

Kigyulladt egy kamion az M3-as autópályán, Hatvan közelében, a Budapest felé vezető oldalon. A baleset miatt lezárták az érintett útszakaszt, a forgalom leállt, délután fél 4 körül már 2–3 kilométeres volt a dugó.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!