Drámai fordulat a búvártragédiában, újabb haláleset történt

Meghalt egy Maldív-szigeteki katonai búvár szombaton, miközben négy olyan olasz búvár holtteste után kutatott, akik feltételezhetően egy víz alatti barlang mélyén rekedtek.

Drámai fordulat a Maldív-szigetek búvártragédiájában

Egy öttagú olasz búvárcsoport tagjai csütörtökön vesztették életüket, miközben felfedeztek egy barlangot mintegy 50 méteres mélységben a Vaavu-atollnál – közölte az olasz külügyminisztérium. A mélytengeri merülés közben eltűnt búvárok közül csütörtökön csak egynek a holttestét találták meg 62 méteres mélységben, egy víz alatti barlangban, Alimathaa-sziget közelében, a Vaavu-atollon.

A Maldív-szigeteken a szabadidős búvárkodás maximálisan engedélyezett mélysége 30 méter.

Mohamed Hussain Shareef maldív elnöki szóvivő közlése szerint a katonai búvár keszonbetegségben halt meg, miután kórházba szállították. "Ez a haláleset is jól mutatja a küldetés nehézségét" – jegyezte meg a szóvivő.

A mentést az időjárási viszonyok többször is akadályozták. Antonio Tajani olasz külügyminiszter szerint mindent megtesznek az áldozatok hazaszállításáért. A minisztérium közölte, hogy a búvárok hozzátartozóinak támogatására együttműködnek a Divers Alert Network nevű szervezettel. A halálesetek okát még vizsgálják.

Az áldozatokat a jelentések szerint azonosították: Monica Montefalcone, a genovai egyetem ökológiaprofesszora és lánya, Giorgia Sommacal, valamint Federico Gualtieri tengerbiológus, Muriel Oddenino kutató és Gianluca Benedetti búvároktató, akinek a holttestét megtalálták.

Montefalcone és Oddenino egy hivatalos tudományos küldetés részeként tartózkodott a Maldív-szigeteken, ahol a tengeri környezetet és a klímaváltozásnak a trópusi élővilágra gyakorolt hatásait vizsgálták. A végzetes búvárkodás azonban nem volt része a kutatási programnak – közölte az egyetem. A másik két áldozat – Sommacal egyetemi diák és Gualtieri friss diplomás - pedig nem volt a tudományos misszió tagja.

Két olasz szakértő – egy mélytengeri mentőspecialista és egy barlangi búvár - is várhatóan csatlakozik a kereséshez. Az olasz külügyminisztérium szerint a barlang három nagy kamrából áll, amelyeket szűk átjárók kötnek össze. A kutatócsapatok pénteken kettőt átvizsgáltak, de a harmadikig nem jutottak el, azt szombaton tervezték átkutatni.