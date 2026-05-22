Öngyilkos merénylő robbantott Ariana Grande koncertjén – terror, ami megrázta a világot

A támadás 2017. május 22-én történt a Manchester Arena egyik kijáratánál, közvetlenül Ariana Grande telt házas koncertjének vége után. A robbanás a távozó tömeg közelében következett be, ahol rengeteg fiatal és gyermek tartózkodott. A manchesteri terrortámadás emléke, ma is élénken él világszerte az emberek emlékében.

A manchesteri terrortámadás után több száz rendőr és terrorelhárító vonult ki a helyszínre.

Manchesteri terrortámadás: pánik és káosz uralkodott a robbantás után

A merényletben 22 ember vesztette életét, további 59 pedig megsérült.

Az áldozatok között egy nyolcéves kislány is volt, akinek halála különösen megrázta Nagy-Britanniát.

A robbantás után pánik tört ki a helyszínen, miközben rendőrök, mentők és terrorelhárítók lepték el a környéket.

Salman Abedit nevezték meg elkövetőként

A brit hatóságok szerint az öngyilkos merénylő Salman Abedi volt, aki líbiai származású brit állampolgárként élt Manchesterben. A nyomozás során több embert is őrizetbe vettek, miközben a hatóságok azt vizsgálták, hogy az elkövetőnek lehettek-e segítői.

A támadás után Manchester több pontján fegyveres rendőri akciók és ellenőrzött robbantások zajlottak.

Az Iszlám Állam vállalta a felelősséget

A terrortámadásért az Iszlám Állam vállalta a felelősséget. A brit kormány ezt követően megerősítette az ország biztonsági intézkedéseit, London utcáin pedig jelentősen nőtt a rendőri jelenlét.

Theresa May akkori brit miniszterelnök és több európai vezető is részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak. A történtek után Ariana Grande lemondta turnéjának további állomásait.

A manchesteri terrortámadás máig sokkolja az embereket

A manchesteri terrortámadás az elmúlt évek egyik legsúlyosabb európai koncerthelyszínen elkövetett merényleteként maradt meg az emberek emlékezetében. Az évfordulón világszerte sokan emlékeznek az áldozatokra és a tragédia túlélőire.