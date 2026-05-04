Aprópénzért cserélt gazdát a világ egyik legismertebb szigete

A Manhattan eladása körüli történet az egyik legismertebb gyarmati eredetmonda, amely szerint a hollandok néhány gyöngyért és 24 dollárnyi összegért szerezték meg a szigetet az őslakosoktól. A valóság azonban sokkal összetettebb, és a történészek szerint a híres „üzlet” inkább félreértések és legendák keveréke, mint egy klasszikus adásvétel – írja a National Geographic.
Manhattan eladása: kik éltek a szigeten a hollandok érkezése előtt?
A hollandok megjelenése előtt a területet már régóta a lenape nép lakta, akik Manahattának, vagyis „dombos szigetnek” nevezték otthonukat. Szezonálisan éltek a gazdag természeti környezet adta lehetőségekkel, és más őslakos közösségekkel is kereskedtek.
Az 1500-as évektől érkező európaiakat főként a hódprémek vonzották, amelyek Európában luxuscikknek számítottak, így a térség hamar bekapcsolódott a prémkereskedelembe.
A holland kereskedők a Holland Nyugat-indiai Társaság nevében érkeztek, és fokozatosan kiépítették jelenlétüket a térségben. 1621-ben létrehozták Új-Hollandiát, amely a Hudson folyó mentén terjedt ki, és 1624-re már holland telepesek is megjelentek a szigeten, amelyet később Új-Amszterdamnak neveztek el.
Tényleg eladták Manhattant a hollandoknak?
A legismertebb történet szerint 1626-ban a hollandok 60 guldenért „megvásárolták” Manhattant, amelyet később 24 dolláros legendaként értelmeztek újra. A történet alapját egy korabeli levél képezi, amelyben Peter Schagen arról számolt be, hogy a hollandok „megvásárolták Manhattens szigetét az indiánoktól 60 gulden értékben”.
Fontos azonban, hogy sem szerződés, sem hivatalos adásvételi okirat nem maradt fenn, így az ügylet pontos jellege máig bizonytalan.
A 19. századi történészek értelmezései erősítették meg a 24 dolláros legendát, miközben a 60 gulden akkori értéke valójában jóval magasabb volt, nagyjából egy mai ezer dollárnak felelhetett meg. Ráadásul a fizetség valószínűleg nem kizárólag pénzből állt: prémek, gyöngyök és más kereskedelmi áruk is részei lehettek a megállapodásnak.
Eladás volt vagy félreértés történt?
A történészek szerint kérdéses, hogy valódi „eladásról” beszélhetünk-e. A lenapék földhasználati szemlélete eltért az európai magántulajdon fogalmától, inkább megosztásként vagy használati jog átengedéseként értelmezhették a megállapodást. A hollandok viszont teljes tulajdonként kezelték a területet, és megkezdték Új-Amszterdam kiépítését. A történet így nem egyszerű üzlet, hanem két különböző világszemlélet találkozásának és félreértésének lenyomata.
A Manhattan szívében, a világ legkeskenyebb felhőkarcolójának nevezett épületben 110 millió dollárért (kb. 34,5 milliárd forint) árulnak egy lakást. A kb. 435 méter magas Steinway Tower, amely 2022-ben épült a híres Steinway & Sons zongoragyár egykori helyén, az Egyesült Államok egyik legimpozánsabb és legdrágább lakóépülete.
Fokozott rendőri jelenlét és ideiglenes evakuálások voltak Manhattan egyik utcájában egy gyanús incidens miatt. A hatóságok szerint bomba és több házi készítésű robbanószerkezet is előkerült a Gracie Mansion közelében, ezért nagyszabású nyomozás indult.