Aprópénzért cserélt gazdát a világ egyik legismertebb szigete

A Manhattan eladása körüli történet az egyik legismertebb gyarmati eredetmonda, amely szerint a hollandok néhány gyöngyért és 24 dollárnyi összegért szerezték meg a szigetet az őslakosoktól. A valóság azonban sokkal összetettebb, és a történészek szerint a híres „üzlet” inkább félreértések és legendák keveréke, mint egy klasszikus adásvétel – írja a National Geographic.

A Manhattan eladása körüli történet az egyik legismertebb gyarmati eredetmonda – Fotó: Unsplash

Manhattan eladása: kik éltek a szigeten a hollandok érkezése előtt?

A hollandok megjelenése előtt a területet már régóta a lenape nép lakta, akik Manahattának, vagyis „dombos szigetnek” nevezték otthonukat. Szezonálisan éltek a gazdag természeti környezet adta lehetőségekkel, és más őslakos közösségekkel is kereskedtek.

Az 1500-as évektől érkező európaiakat főként a hódprémek vonzották, amelyek Európában luxuscikknek számítottak, így a térség hamar bekapcsolódott a prémkereskedelembe.

A holland kereskedők a Holland Nyugat-indiai Társaság nevében érkeztek, és fokozatosan kiépítették jelenlétüket a térségben. 1621-ben létrehozták Új-Hollandiát, amely a Hudson folyó mentén terjedt ki, és 1624-re már holland telepesek is megjelentek a szigeten, amelyet később Új-Amszterdamnak neveztek el.

Tényleg eladták Manhattant a hollandoknak?

A legismertebb történet szerint 1626-ban a hollandok 60 guldenért „megvásárolták” Manhattant, amelyet később 24 dolláros legendaként értelmeztek újra. A történet alapját egy korabeli levél képezi, amelyben Peter Schagen arról számolt be, hogy a hollandok „megvásárolták Manhattens szigetét az indiánoktól 60 gulden értékben”.

Fontos azonban, hogy sem szerződés, sem hivatalos adásvételi okirat nem maradt fenn, így az ügylet pontos jellege máig bizonytalan.

A 19. századi történészek értelmezései erősítették meg a 24 dolláros legendát, miközben a 60 gulden akkori értéke valójában jóval magasabb volt, nagyjából egy mai ezer dollárnak felelhetett meg. Ráadásul a fizetség valószínűleg nem kizárólag pénzből állt: prémek, gyöngyök és más kereskedelmi áruk is részei lehettek a megállapodásnak.

Eladás volt vagy félreértés történt?

A történészek szerint kérdéses, hogy valódi „eladásról” beszélhetünk-e. A lenapék földhasználati szemlélete eltért az európai magántulajdon fogalmától, inkább megosztásként vagy használati jog átengedéseként értelmezhették a megállapodást. A hollandok viszont teljes tulajdonként kezelték a területet, és megkezdték Új-Amszterdam kiépítését. A történet így nem egyszerű üzlet, hanem két különböző világszemlélet találkozásának és félreértésének lenyomata.