Lehet, hogy téved: nem mindegy, hogy mikor teszi az ételt a hűtőbe

A maradék étel hűtése akkor biztonságos, ha nem hagyja órákig szobahőmérsékleten az ételt. A kisebb adagokat akár melegen is be lehet tenni a hűtőbe, a nagyobb mennyiségeket viszont érdemes kisebb, lapos dobozokba szedni, hogy gyorsabban lehűljenek – írja a HealthLine.

A maradék étel hűtése során fontos, hogy a forró fogásokat kisebb adagokban tegye a hűtőbe, így csökkenthető a baktériumok elszaporodásának veszélye Fotó:Illusztráció/Unsplash

Maradék étel hűtése: erre figyeljen, mielőtt baj lesz

A szakértők szerint a főtt ételeket legkésőbb 2 órán belül hűtőbe kell tenni. Ha nagy a meleg, például 32 fok felett van a hőmérséklet, akkor ez az idő mindössze 1 órára csökken.

A nagy lábas leves, pörkölt vagy rakott étel azért lehet kockázatos, mert lassan hűl ki. Ilyenkor a belseje sokáig maradhat abban a hőmérsékleti tartományban, ahol a baktériumok gyorsan szaporodnak. Ezért jobb kisebb adagokra osztani az ételt.

A forró étel hűtőbe tétele kis mennyiségben általában nem jelent gondot, de egy hatalmas adag meleg étel már felmelegítheti a körülötte lévő élelmiszereket is. Emiatt a hűtőben tárolt többi étel is veszélyesebb lehet.

A biztonságos ételtárolás egyik alapja, hogy a maradékokat zárható dobozban tegye el. A hűtő hőmérséklete legyen 4 fok vagy annál hidegebb. A maradék ételeket általában 3–4 napig lehet biztonságosan hűtőben tárolni.

A hűtőszekrényben tároljuk biztonságosan az élelmiszereink nagy részét, és ahogy a technológia fejlődik, a hűtőszekrények egyre okosabbá válnak: képesek nyomon követni a készletet, recepteket javasolni, sőt még a híreket is megjeleníteni. De minden funkciójuk közül a hőmérséklet marad a legkritikusabb. Ha a hőmérséklet nem megfelelő, a hűtőszekrények lényegében kényelmes keltetőkké válnak a baktériumok számára.

Technológiai mérföldkő volt kilencvenkilenc éve ez a technikai találmány. Az Electrolux ekkor szabadalmaztatta a gázzal működő hűtőszekrényt, amely alapjaiban formálta át a háztartások mindennapjait.