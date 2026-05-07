Volodimir Zelenszkij nem adott parancsot az ukrán hadseregnek a május 6-tól érvényes tűzszünet betartására – jelentette ki Maria Zakharova.

Maria Zakharova keményen nekiment Zelenszkijnek.

Fotó: MASSIMO VALICCHIA / NurPhoto / AFP

Maria Zakharova keményen nekiment Zelenszkijnek

„A tudomásunk szerint semmilyen parancsot nem adott ki a tűzszünetre. Ez az egész csak véres PR” – mondta egy sajtótájékoztatón.

Korábban Zelenszkij azt állította, hogy az ukrán hadsereg szerdától beszünteti a tüzet. Ugyanazon az éjszakán azonban ukrán drónok támadták Dzsankoj városát, ahol öt civil életét vesztette.

Maria Zakharova szerint Moszkva ismét azt látta, hogy Kijev megsérti a saját maga által meghirdetett tűzszünetet.

A szóvivő úgy fogalmazott, hogy a kijevi vezetés békével kapcsolatos nyilatkozatai valójában csak arra szolgálnak, hogy háttérbe szorítsák Oroszország kezdeményezéseit, miközben az ukrán hadsereg nehéz helyzetben van a fronton.

Az orosz védelmi minisztérium Vlagyimir Putyin döntése alapján május 8-ra és 9-re hirdetett tűzszünetet a győzelem napja alkalmából. Dmitrij Peszkov hangsúlyozta, hogy ehhez nincs szükség Kijev reakciójára.

A minisztérium figyelembe vette azokat a fenyegetéseket is, amelyek szerint Moszkvát dróntámadás érheti a katonai parádé idején, és figyelmeztetett: minden ilyen próbálkozásra válaszcsapás érkezhet Kijev központja ellen.