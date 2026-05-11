Drámai mentőakció a Marson: kiszabadították a Curiosity rover fúróját

Az eset április végén történt a Marson található Gale-kráter területén, amikor a rover egy „Atacama” névre keresztelt sziklán végzett fúrási műveletet. A munka közben a körülbelül 13 kilogrammos kőzetdarab teljes egészében rátapadt a fúróra, és a robotkar a levegőbe emelte azt. A NASA által közzétett felvételeken jól látható, ahogy a rover fúrószerkezete visszahúzódik, miközben a szikla továbbra is a fúróhoz rögzítve marad. A szakemberek szerint ilyen még nem fordult elő a Curiosity küldetése során - írja a Focus.

Sikerült kiszabadítani a Curiosity marsjáró fúróját.

Bajba került a Marsot vizsgáló egyik rover

A mérnökök először a legkíméletesebb megoldást próbálták alkalmazni: a fúrószerkezet rezgéseivel akarták leválasztani a követ. A módszer azonban több próbálkozás után sem hozott eredményt, a szikla továbbra is szilárdan a roverhez tapadt. A helyzetet különösen nehézzé tette, hogy a Curiosity eszközei nem javíthatók a Marson, ezért minden beavatkozást rendkívül óvatosan kellett végrehajtani. A NASA csapata minden egyes mozdulatot előzetesen tesztelt, majd rádióparancsokkal irányították a több millió kilométerre lévő marsjárót.

Az áttörés végül május elején következett be.

A szakemberek a fúró döntését, forgását és rezgését egyszerre kombinálták, miközben a fúrófej is mozgásban maradt. Az összetett manőver sikerrel járt: a kőzetdarab levált a roverről, majd a marsi felszínre zuhanva több darabra tört. A Curiosity ezt követően folytathatta küldetését a Gale-kráterben, ahol már több mint egy évtizede vizsgálja a Mars geológiai múltját. A 2011-ben indított marsjáró eredetileg két évre tervezett küldetésre érkezett a vörös bolygóra, azonban a mai napig működőképes. A rover célja annak vizsgálata, hogy a Mars múltjában létezhettek-e olyan környezeti feltételek, amelyek alkalmasak lehettek mikrobiális élet kialakulására.

The Martian explorer unintentionally picked up a rock while drilling a recent sample, but the team was able to dislodge it by having the rover move its robotic arm and vibrate the drill until the rock fell off. pic.twitter.com/LnLYjIBW2H — NASA Mars (@NASAMars) May 5, 2026

A Curiosity fedélzetén több tudományos műszer, kamerák, lézeres elemzőberendezések és fúrószerkezet is található. Ezek segítségével a rover kőzetmintákat és talajösszetételt vizsgál, valamint a bolygó egykori vízaktivitásának nyomait kutatja. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy csapdába esett a Curiosity marsjáró.