Marvel tetoválások: brutális rekordot döntött meg egy rajongó

Tom Radford összesen 63 Marvel-karaktert tetováltatott magára, ezzel megdöntve a korábbi csúcsot. A rekordot korábban az amerikai Ryan Logsdon és a kanadai Rick Scolamiero tartotta, akik egyaránt 34 tetoválással rendelkeztek - tájékoztat a Guinness World Record.

A Marvel tetoválás rekordja több mint 60 karaktert jelent - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

A 40 éves férfi már fiatalon rajongani kezdett a Marvel-univerzumért, és az első ilyen témájú tetoválását 2007-ben készíttette el: a Pókember-filmekből ismert „Nagy erővel nagy felelősség jár” idézetet varratta a mellkasára.

Az igazi fordulópont 2016-ban jött el, amikor egy Thanos-tetoválást készíttetett a combjára. Ez a minta annyira sikeres lett, hogy új lendületet adott a gyűjtésnek, amely végül az egész testére kiterjedt.

Marvel tetoválások ára

A Marvel tetoválás megszerzése nemcsak időigényes, hanem rendkívül költséges is volt. Radford becslése szerint:

körülbelül 350 órát töltött tetoválással és

nagyjából 18 000 fontot költött rá (kb. 8,2 millió forint)

A teljes testének azonban csak egy része Marvel-témájú, így a végösszeg ennél jóval magasabb is lehet.

A férfi elmondása szerint a rekord eléréséhez olyan testtájakat is be kellett vállalnia, amelyeket eredetileg el akart kerülni, ezek gyakran a legfájdalmasabb helyek közé tartoznak.

Radford már akkor kitűzte célul a világrekordot, amikor még csak 15 Marvel-tetoválása volt. Akkor a rekord 31 volt, ám időközben többször is megdőlt, ezért végül jóval magasabb célt tűzött ki maga elé. Bár tisztában van vele, hogy a rekordot idővel mások is megdönthetik, már most tervezi, hogy tovább növeli a tetoválásai számát.

Kedvenc tetoválása továbbra is a Thanos-figura, amely különleges jelentőséggel bír számára. A 2024-es New York Comic Conon találkozott a karaktert alakító Josh Brolin-nel, és az ott kapott aláírást bele is tetováltatta.

Meglepő, mit tehet a szervezetünkkel a tetoválás

Egyre többen döntenek úgy, hogy testükre varratnak maradandó mintákat, ám kevesen gondolnak bele a mögöttes biológiai hatásokba. A tetoválás nemcsak esztétikai kérdés, hanem az immunrendszer működésére és a hosszú távú egészségre is hatással lehet.