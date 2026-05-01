Ezzel a recepttel pillanatok alatt búcsút inthet a másnaposságnak

A másnaposság elleni recept alapját egy gazdag, fokhagymás leves adja, amelyet marhagyomorból és egyéb részekből készítenek. Ez a gyomorkímélő leves – legyen szó pacallevesről, görög patsa levesről vagy török iskembe levesről – régóta ismert a másnaposság kezelése és a kellemetlen tünetek enyhítése terén. A magas kollagéntartalom és a meleg, fűszeres alaplé segíthet a gyomor megnyugtatásában és a regenerálódásban – tájékoztat az AP News.

A másnaposság elleni recept alapja a hosszú ideig főzött, gazdag alaplé (illusztráció)

Milyen másnaposság elleni recept működik valóban?

A hagyományos tapasztalatok szerint azok a levesek működnek a leghatékonyabban, amelyek meleg, könnyen emészthető alaplével és természetes összetevőkkel készülnek. A pacalleves, illetve annak különböző változatai – mint a patsa leves vagy az iskembe leves – azért népszerűek, mert egyszerre táplálóak és kímélik a gyomrot. A fokhagyma antibakteriális hatása, valamint a hosszú főzés során kioldódó kollagén hozzájárulhat a másnaposság tüneteinek enyhítéséhez.

Hogyan készül a hagyományos másnaposság elleni leves?

A klasszikus recept alapja a gondosan megtisztított marhagyomor és esetenként a marhaláb, amelyeket hosszú órákon át főznek. A főzés során gazdag, ízes alaplé keletkezik, amelyet fokhagymával, csípős paprikával és egyéb fűszerekkel ízesítenek. A végeredmény egy sűrű, tápláló, fokhagymás leves, amelyet gyakran frissen, akár hajnalban fogyasztanak. A különböző régiókban eltérhet az elkészítés módja, de a cél mindenhol ugyanaz: gyors enyhülést nyújtani a másnaposság kellemetlen tüneteire.