Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Olvasta?

Ezt sem tudják? Akkora ökörséget mondott Magyar Péter szóvivője, hogy a fejünket fogjuk

Videó

Akkora sprintet vágott le a tiszás pénzügyminiszter, hogy az olimpikonok is megirigylik

Maya Jama

Maya Jama szakítás után mutatta meg, mit veszített Ruben Dias

52 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A reality-sztár ismét bebizonyította, hogy pontosan tudja, hogyan kell ellopni a show-t. Maya Jama neve most nemcsak a Love Island miatt pörög, hanem egy elképesztően dögös fürdőruhás kampány miatt is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Maya Jamaszexi képekfürdőruha

Alig pár nappal azután, hogy nyilvánosságra került szakítása a Manchester City futballistájával, Ruben Diassal, Maya Jama máris olyan fotósorozattal jelentkezett, amely alaposan felkavarta az internetet. A Love Island műsorvezetője az Agent Provocateur Swim 2026 kampányának arca lett, és a képek alapján nem sokat bízott a képzeletre – szúrta ki a Daily Star.

British television personality Maya Jama poses on the red carpet upon arrival at the 2025 Fashion Awards at the Royal Albert Hall in London on December 1, 2025. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE ---
Maya Jama
Fotó: BEN STANSALL / AFP

Maya Jama szexibb, mint valaha

Az új kampány Ibizán készült, a hangulat pedig pontosan olyan, amilyenre a rajongók számíthattak: napfény, medence, falatnyi bikinik és rengeteg magabiztosság. Maya Jama több látványos szettben is pózolt, köztük csillogó ezüst bikiniben, élénk kék fürdőruhában és egy merész fekete, kivágott darabban.

A legnagyobb figyelmet mégis az a kép kapta, amelyen topless pózol, mellkasát két hatalmas pálmalevéllel takarva. A fotó egyszerre érzéki, merész és profi – pont az a fajta villantás, amitől a bulvársajtó azonnal lángra kap.

Szakítás után jött az igazán forró visszatérés

A kampány időzítése sem véletlenül keltett feltűnést. Maya nemrég szakított Ruben Dias futballistával, akivel állítólag 18 hónapig alkottak egy párt. A hírek szerint a kapcsolatnak néhány hete lett vége, a közös fotók pedig már eltűntek a közösségi médiából.

De Maya láthatóan nem búslakodással tölti az idejét. A képeken sugárzik belőle az önbizalom, és úgy tűnik, szingliként is pontosan tudja, hogyan kell minden tekintetet magára vonni.

A medencétől a teniszpályáig mindenhol ő volt a főszereplő

A fotósorozatban Maya nemcsak a medence mellett pózolt: teniszpályán, napozóágyon és sportosabb környezetben is megmutatta, mennyire sokoldalúan tudja viselni a legmerészebb fürdőruhákat. A kampány egyszerre játékos, szexi és erőteljes – nem véletlen, hogy az Agent Provocateur kreatív csapata is „végső nyári lánynak” nevezte őt.

Maya Jama szerint a fotózás különleges élmény volt, hiszen az ikonikus márkával dolgozhatott együtt Ibizán, amely az egyik kedvenc helye. A végeredmény pedig pontosan ezt az energiát hozza: forró, felszabadult és nagyon magabiztos.

Ez is érdekelheti:

A brit hőség semmi volt Myleene Klass új fotóihoz képest

A brit műsorvezető hőségben sem maradt észrevétlen: bikinis fotóival alaposan felkavarta az Instagramot. Myleene Klass látványos bejegyzésére csak úgy özönlöttek a dícséretek.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!