Maya Jama szakítás után mutatta meg, mit veszített Ruben Dias

Alig pár nappal azután, hogy nyilvánosságra került szakítása a Manchester City futballistájával, Ruben Diassal, Maya Jama máris olyan fotósorozattal jelentkezett, amely alaposan felkavarta az internetet. A Love Island műsorvezetője az Agent Provocateur Swim 2026 kampányának arca lett, és a képek alapján nem sokat bízott a képzeletre – szúrta ki a Daily Star.

Maya Jama szexibb, mint valaha

Az új kampány Ibizán készült, a hangulat pedig pontosan olyan, amilyenre a rajongók számíthattak: napfény, medence, falatnyi bikinik és rengeteg magabiztosság. Maya Jama több látványos szettben is pózolt, köztük csillogó ezüst bikiniben, élénk kék fürdőruhában és egy merész fekete, kivágott darabban.

A legnagyobb figyelmet mégis az a kép kapta, amelyen topless pózol, mellkasát két hatalmas pálmalevéllel takarva. A fotó egyszerre érzéki, merész és profi – pont az a fajta villantás, amitől a bulvársajtó azonnal lángra kap.

Szakítás után jött az igazán forró visszatérés

A kampány időzítése sem véletlenül keltett feltűnést. Maya nemrég szakított Ruben Dias futballistával, akivel állítólag 18 hónapig alkottak egy párt. A hírek szerint a kapcsolatnak néhány hete lett vége, a közös fotók pedig már eltűntek a közösségi médiából.

De Maya láthatóan nem búslakodással tölti az idejét. A képeken sugárzik belőle az önbizalom, és úgy tűnik, szingliként is pontosan tudja, hogyan kell minden tekintetet magára vonni.

A medencétől a teniszpályáig mindenhol ő volt a főszereplő

A fotósorozatban Maya nemcsak a medence mellett pózolt: teniszpályán, napozóágyon és sportosabb környezetben is megmutatta, mennyire sokoldalúan tudja viselni a legmerészebb fürdőruhákat. A kampány egyszerre játékos, szexi és erőteljes – nem véletlen, hogy az Agent Provocateur kreatív csapata is „végső nyári lánynak” nevezte őt.

Maya Jama szerint a fotózás különleges élmény volt, hiszen az ikonikus márkával dolgozhatott együtt Ibizán, amely az egyik kedvenc helye. A végeredmény pedig pontosan ezt az energiát hozza: forró, felszabadult és nagyon magabiztos.