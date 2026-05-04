Működésbe lendült a Mayon vulkán: mindent beborított a sötét hamufelhő

A szakértők szerint a Mayon vulkán délnyugati lejtőjén felgyülemlett láva hirtelen megindult, és úgynevezett piroklaszt-árként – forró gázokból, kövekből és hamuból álló pusztító lavinaként – söpört végig a vidéken. Az esemény szombat este, szinte egyik pillanatról a másikra történt, számolt be az ABC news.

A Mayon vulkán délnyugati lejtőjén felgyülemlett láva hirtelen megindult, hatalmas hamufelhő borította be a környéket – Fotó: HANDOUT / Courtesy of Rolando Esguerra

Nulla látótávolság, pánik az utakon

A hatalmas hamufelhő 87 falut borított be. A helyiek beszámolói szerint olyan sűrű volt a levegő, hogy az emberek szó szerint nem láttak semmit.

Teljesen megszűnt a látás az országúton, mintha köd helyett hamu lett volna mindenütt

– mondta egy helyi polgármester.

Többen pánikba estek, miközben az autósok képtelenek voltak haladni. A hamu nemcsak az embereket bénította meg: súlyos károkat okozott a mezőgazdaságban is. Zöldségföldek váltak használhatatlanná, és több haszonállat – köztük vízibivalyok és szarvasmarhák – elpusztultak.

A takarítás már megkezdődött, de a helyiek szerint hosszú időbe telik, mire visszatérhet az élet a normális kerékvágásba.

Mayon vulkán: bármikor újra elszabadulhat a pokol

A hatóságok már januárban megemelték a riasztási szintet, miután a vulkán hónapok óta aktív. A jelenlegi, 3-as fokozat azt jelzi: bármikor komolyabb kitörés következhet. A Mayon vulkán ugyan turistalátványosság a tökéletes kúpformája miatt, de egyben az ország legaktívabb tűzhányója is – és most ismét megmutatta, milyen pusztításra képes.

A szakértők figyelmeztetnek: a helyzet jelenleg nyugodtabbnak tűnik, de a veszély egyáltalán nem múlt el.

A Mayon tűzhányó hamut és lávát lövellt ki 2023. június 12-én. A környékbeli falvakból több mint 12 ezer embert telepítettek ki a vulkán kitörése miatt.

Ismét izzó lávát és vulkáni hamut lövellt ki a Fülöp-szigeteki fővárostól, Manilától mintegy 330 kilométerre, délkeletre fekvő a Mayon tűzhányó.