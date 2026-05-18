Gusztustalan dolgot művelt a McDonald's alkalmazottja, ez történt

Egy vírusvideó miatt akár büntetőeljárás is indulhat egy massachusettsi gyorsétterem alkalmazottja ellen, miután a közösségi médiában elterjedt egy felvétel, amelyen a nő a sült krumplit a szájába teszi, majd visszahelyezi a vendégeknek szánt adagba. A McDonald’s közleményt adott ki az ügyben.
A Southbridge-ben található gyorsétteremben készült videó nagy felháborodást váltott ki az interneten. A felvételen az alkalmazott a konyhában viccelődik egy kollégájával, miközben a krumplit megkóstolja, majd a dobozba visszateszi. A jelenetet kísérő megjegyzése tovább fokozta a botrányt, sokan pedig azonnal a McDonald’s higiéniai körülményeit kezdték kritizálni – írja a New York Post.

McDonald’s
A McDonald’s dolgozóját elküldték. A kép illusztráció.
Fotó: Unsplash

A McDonald’s vizsgálatot indított

A helyi rendőrség közölte, hogy az ügyben vizsgálat indult, és a nő ellen hétfőn hivatalosan is vádat emelhetnek a Dudley kerületi bíróságon. A hatóságok azt is próbálják kideríteni, hogy a videón látható ételt végül valóban felszolgálták-e egy vásárlónak, illetve érintett lehetett-e bárki az esetben.

Az étterem tulajdonosai gyorsan reagáltak a történtekre. 

Közleményükben hangsúlyozták, hogy az alkalmazottak viselkedése teljes mértékben elfogadhatatlan, és nem egyeztethető össze az általuk elvárt élelmiszer-biztonsági előírásokkal. A belső vizsgálatot követően az érintett dolgozó munkaviszonyát megszüntették.

A tulajdonosok szerint együttműködnek a helyi egészségügyi hatóságokkal és a rendőrséggel. Tájékoztatásuk alapján az eddigi vizsgálatok nem tártak fel közegészségügyi veszélyt vagy szabálytalanságot, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a vendégek biztonsága továbbra is elsődleges szempont számukra. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy hihetetlen, miből nőtt ki a világ legismertebb gyorsétterme.

 

