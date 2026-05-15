Hihetetlen, miből nőtt ki a világ legismertebb gyorsétterme

Az általuk kidolgozott rendszer később a modern gyorséttermek mintája lett világszerte. A ma már több mint száz országban működő McDonald's története 1940. május 15-én kezdődött egy szerény san bernardinói étteremmel.

Egy fiatal alkalmazott a McDonald's előtt 1986-ban.

Az első McDonald's és a filléres hamburgere

A McDonald fivérek, Richard és Maurice McDonald a kaliforniai San Bernardinóban nyitották meg az első éttermet – ekkor még „McDonald’s Famous Barbecue” néven. Az eredeti hely nem a ma ismert gyorsétterem volt: autós kiszolgálással működött, a vendégekhez görkorcsolyás pincérek vitték ki az ételt.

A kínálat kezdetben főleg barbecue-ételekből, hot dogból és krumplisziromból állt, a hamburgerek csak később kerültek előtérbe.

1948-ban a testvérpár teljesen átalakította az üzletet, és bevezette a „Speedee Service Systemet”, amely a modern gyorséttermi működés egyik alapja lett.

A menüt drasztikusan leegyszerűsítették: hamburger, cheeseburger, sült krumpli, üdítő, tejturmix és almás pite maradt csak. A hamburgert 15 centért árulták, a cheeseburger 19 centbe került, a sült krumpli és az üdítő pedig 10-10 cent volt. Az árak még az akkori amerikai viszonyok között is rendkívül olcsónak számítottak, ami gyorsan népszerűvé tette az éttermet. A McDonald fivérek futószalagszerű rendszert vezettek be a konyhában: minden mozdulatot másodpercre pontosan megterveztek.

Az első McDonald's franchise-ra Des Plaines-ben, Illinois államban, amely 1955-ben nyílt meg

Ray Kroc érkezése és a világbirodalom

Ray Kroc, egy turmixgép-ügynök 1954-ben figyelt fel az étteremre, amikor meglepte, hogy egyszerre nyolc mixerre rendeltek alkatrészt. Kroc személyesen is meglátogatta a san bernardinói éttermet, és lenyűgözte a kiszolgálás gyorsasága és hatékonysága. 1955-ben nyitotta meg az első franchise-éttermet Illinois államban, majd ugyanebben az évben megalapította a McDonald’s Corporationt.

A lánc elképesztő sebességgel nőtt: 1958-ra már a 100 milliomodik hamburgert is eladták.

1961-ben Ray Kroc megvásárolta a McDonald fivérek részesedését 2,7 millió dollárért, ami mai értéken több tízmillió dollárnak felel meg. A legenda szerint a testvérek egy kézfogásos megállapodásban még további jogdíjakat is vártak volna, de ebből végül semmi nem lett. Az eredeti san bernardinói étterem később bezárt, helyén ma múzeum működik, amely a Route 66 és a McDonald’s történetét mutatja be.