Hihetetlen, miből nőtt ki a világ legismertebb gyorsétterme

Az általuk kidolgozott rendszer később a modern gyorséttermek mintája lett világszerte. A ma már több mint száz országban működő McDonald's története 1940. május 15-én kezdődött egy szerény san bernardinói étteremmel.
Az első McDonald's és a filléres hamburgere
A McDonald fivérek, Richard és Maurice McDonald a kaliforniai San Bernardinóban nyitották meg az első éttermet – ekkor még „McDonald’s Famous Barbecue” néven. Az eredeti hely nem a ma ismert gyorsétterem volt: autós kiszolgálással működött, a vendégekhez görkorcsolyás pincérek vitték ki az ételt.
A kínálat kezdetben főleg barbecue-ételekből, hot dogból és krumplisziromból állt, a hamburgerek csak később kerültek előtérbe.
1948-ban a testvérpár teljesen átalakította az üzletet, és bevezette a „Speedee Service Systemet”, amely a modern gyorséttermi működés egyik alapja lett.
A menüt drasztikusan leegyszerűsítették: hamburger, cheeseburger, sült krumpli, üdítő, tejturmix és almás pite maradt csak. A hamburgert 15 centért árulták, a cheeseburger 19 centbe került, a sült krumpli és az üdítő pedig 10-10 cent volt. Az árak még az akkori amerikai viszonyok között is rendkívül olcsónak számítottak, ami gyorsan népszerűvé tette az éttermet. A McDonald fivérek futószalagszerű rendszert vezettek be a konyhában: minden mozdulatot másodpercre pontosan megterveztek.
Ray Kroc érkezése és a világbirodalom
Ray Kroc, egy turmixgép-ügynök 1954-ben figyelt fel az étteremre, amikor meglepte, hogy egyszerre nyolc mixerre rendeltek alkatrészt. Kroc személyesen is meglátogatta a san bernardinói éttermet, és lenyűgözte a kiszolgálás gyorsasága és hatékonysága. 1955-ben nyitotta meg az első franchise-éttermet Illinois államban, majd ugyanebben az évben megalapította a McDonald’s Corporationt.
A lánc elképesztő sebességgel nőtt: 1958-ra már a 100 milliomodik hamburgert is eladták.
1961-ben Ray Kroc megvásárolta a McDonald fivérek részesedését 2,7 millió dollárért, ami mai értéken több tízmillió dollárnak felel meg. A legenda szerint a testvérek egy kézfogásos megállapodásban még további jogdíjakat is vártak volna, de ebből végül semmi nem lett. Az eredeti san bernardinói étterem később bezárt, helyén ma múzeum működik, amely a Route 66 és a McDonald’s történetét mutatja be.
A néhány négyzetméteres családi barbecue-bódéból mára a világ egyik legismertebb márkája lett: a McDonald’s több mint 100 országban működik, tízezres étteremhálózattal.
Másodpercenként 75 McDonald's hamburgert adnak el
A McDonald’s jelenleg több mint 100 országban működik, és világszerte nagyjából 40 ezer éttermet üzemeltet.
Naponta emberek tízmillióit szolgálják ki. Az USA Today szerint a McDonald's 2013-ban másodpercenként körülbelül 75 hamburgert adott el – ez percenként 4500-at jelent. A cég pedig a Coca-Cola mellett az egyik legismertebb amerikai márkává vált a Földön. Bár a McDonald’sot sok kritika érte az egészségtelen ételek, a globalizáció vagy a gyorséttermi kultúra miatt, a vállalat folyamatosan alkalmazkodik a változó fogyasztói szokásokhoz. Az elmúlt években megjelentek a vegetáriánus és húsmentes termékek, az önkiszolgáló rendelők és a mobilapplikációs vásárlás is.
Magyarországi mekik
A legfrissebb nemzetközi McDonald’s kimutatás szerint 2025-ben 123 egység volt a Magyarországon. A magyar hálózat az elmúlt években gyorsan bővült: 2022-ben még 103 étterem működött, 2023-ban 112–113 körül járt a szám, majd 2024-re 115-re nőtt. A legtöbb étterem Budapesten található, köztük a turisták körében is híres Nyugati téri egység, amelyet gyakran a világ egyik legszebb McDonald’s éttermeként emlegetnek.