Terrortámadás? Lövöldöztek egy mecsetnél, többen meghaltak

Az első rendőrségi sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a két támadó meghalt, a feltételezések szerint mindketten öngyilkosságot követtek el.

Scott Wahl, a nagyváros rendőrparancsnoka közölte, hogy a három áldozat felnőtt férfi, egyikük egy biztonsági őr, a két lövöldöző pedig tizenéves, az első információk alapján 17 és 19 éves.

A rendőri vezető szavai szerint a biztonsági őrnek köszönhető, hogy a támadás nem vált még tragikusabbá.

A hatóság képviselője elmondta azt is, hogy a bejelentés után néhány percen belül a helyszínen voltak a rendőri egységek, amelynek tagjai az épületen kívül bukkantak rá a három áldozatra.

Hozzátette, a körülmények alapján gyűlöletbűncselekményként kezelik az ügyet, az indítékot vizsgálják; a halottak személyazonosságát egyelőre nem közölték.

A támadás célpontja San Diego és környékének legnagyobb mecsetje volt; a hozzáépült iszlám központban iskola működött, amelynek diákjait biztonságban evakuálták.