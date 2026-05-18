Medve rohant el egy iskola melletti buszmegállónál Apahidán – videó készült róla

A Kolozs megyei Apahidán, a dezméri iskola közelében készült felvételeken jól látható, hogy a medve egy buszmegálló mellett fut el, miközben két ember is a közelben tartózkodott. Az esetet egy térfigyelő kamera rögzítette - számolt be a Maszol.

Térfigyelő kamera rögzítette a medve mozgását Apahidán (illusztráció) - Fotó: Unsplash

A beszámolók szerint a vadállat az iskola közvetlen közelében jelent meg, ami különösen nagy aggodalmat váltott ki a helyiek körében. Az apahidai önkormányzat arra kérte a lakosokat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek a településen, és a gyermekeket ne hagyják felügyelet nélkül az udvarokon vagy a házak környékén.

Medve miatt adtak ki figyelmeztetést

A helyi hatóságok arra is figyelmeztettek, hogy az emberek ne hagyjanak élelmiszer-maradékot a szemetesekben vagy a házak közelében, mert az odavonzhatja a vadállatokat. A háziállatok gazdáit arra kérték, hogy biztonságos helyen tartsák állataikat.