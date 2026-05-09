medvetámadás

Rémület a szafariparkban, medve támadt rá a családra

Családi kirándulásnak indult, de rémálommá vált a látogatás egy brit szafari parkban, amikor egy vadállat rátámadt az autóra, amelyben egy család ült. A sokkoló jelenetet videóra is vették, a gyerekek sikítozva figyelték, ahogy a hatalmas fekete medve szétkapja a kocsi visszapillantó-tükrét.
Egy átlagosnak induló nap gyorsan horrorfilmbe illő jelenetté változott a brit Woburn Safari Parkban, amikor egy fekete medve váratlanul rárontott egy család autójára.

Medvebocs került bajba az erdőben Brassópojánán, mentők siettek a segítségére
(A kép illusztráció.)

A járműben ülő szülők és három gyermek először csak nézték a hatalmas állatot, ám a helyzet pillanatok alatt elfajult: a medve a bal oldali visszapillantó tükröt célozta meg, és letépte azt a kocsiról, miközben a bent ülők rémülten kiabáltak. A felvételen hallani, ahogy az egyik gyerek korábban tréfásan megjegyzi: „Nézd azt a hülye medvét”, ám hamar kiderült, hogy ez nem volt jó ötlet. Az állat agresszívan reagált, és az autóra vetette magát, mintha be akarna jutni az utastérbe – írja a The Sun.

Az ételre mehetett a medve

A család később elmondta, hogy a medve valószínűleg az ételszag miatt támadhatott, mivel szendvicseket is vittek magukkal. A történet azonban itt nem ért véget: az autó később hazafelé lerobbant, így a nap végül több száz fontos pluszköltséggel és egy életre szóló ijedtséggel zárult. Nem valószínű, hogy a család egyhamar visszatér a szafari parkba.

 

