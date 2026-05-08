Halálos medvetámadás miatt zártak le egy népszerű túraösvényt

Medvetámadás rázta meg a Glacier Nemzeti Parkot, ahol egy eltűnt férfi túrázó holttestét találták meg a hatóságok. A kereső- és mentőcsapatok szerdán délben bukkantak a testre a park területén. A sérülések a vizsgálatok szerint medvetámadásra utalnak, az ügyben jelenleg is nyomozás zajlik – írja a Daily Mail.

Medvetámadás rázta meg a Glacier Nemzeti Parkot (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Hogyan történt a halálos medvetámadás a nemzeti parkban?

A park közlése szerint az áldozatot a Mt Brown ösvényen, mintegy 4 kilométerre a kiindulóponttól, az ösvénytől körülbelül 15 méterre, sűrű erdős, kidőlt fákkal borított területen találták meg. A hatóságok nem hozták nyilvánosságra a férfi személyazonosságát, mivel 72 órát várnak a legközelebbi hozzátartozók értesítése után.

A park lezárta az érintett ösvényt, miközben a vadon élő állatok viselkedésének monitorozása zajlik, és a szakemberek a következő lépéseket vizsgálják. A park felidézte: a térségben az utolsó halálos medvetámadás 1998-ban történt. A park szerint körülbelül 1000 medve él a területen.