Halálos medvetámadás miatt zártak le egy népszerű túraösvényt

Medvetámadás rázta meg a Glacier Nemzeti Parkot, ahol egy eltűnt férfi túrázó holttestét találták meg a hatóságok. A kereső- és mentőcsapatok szerdán délben bukkantak a testre a park területén. A sérülések a vizsgálatok szerint medvetámadásra utalnak, az ügyben jelenleg is nyomozás zajlik – írja a Daily Mail.
Hogyan történt a halálos medvetámadás a nemzeti parkban?
A park közlése szerint az áldozatot a Mt Brown ösvényen, mintegy 4 kilométerre a kiindulóponttól, az ösvénytől körülbelül 15 méterre, sűrű erdős, kidőlt fákkal borított területen találták meg. A hatóságok nem hozták nyilvánosságra a férfi személyazonosságát, mivel 72 órát várnak a legközelebbi hozzátartozók értesítése után.
A park lezárta az érintett ösvényt, miközben a vadon élő állatok viselkedésének monitorozása zajlik, és a szakemberek a következő lépéseket vizsgálják. A park felidézte: a térségben az utolsó halálos medvetámadás 1998-ban történt. A park szerint körülbelül 1000 medve él a területen.
Befejeződött a keresés: kóbor medve marcangolta halálra az eltűnt férfit
Napok óta tartó feszült várakozás ért véget a Hargita megyei Farkaslakán, miután megtalálták a múlt kedden eltűnt helyi lakos holttestét. A tragikus események hátterében minden jel szerint egy agresszív medve áll, amely az áldozatot az erdős területen ejthette el.
Női holttestre bukkantak – brutálisan nő a medvetámadások száma
Egyre több riasztó eset borzolja a kedélyeket Japán északi részén. A szakértők szerint a medvetámadás kockázata is nőhet a tavaszi időszakban. A hatóságok figyelmeztetéseket adtak ki, miközben a lakosság egyre gyakrabban találkozik vadállatokkal lakott területeken.