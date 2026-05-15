Nem találja ki, hogyan veszi fel a harcot Japán a gyilkos medvékkel

A szigetországban csak 2025 kezdete óta több mint 200 ember sérült meg medvetámadásokban, 13-an pedig életüket vesztették. A helyiek rettegnek, a turisták pánikban vannak, a falvak környékén pedig már nappal sem érzik magukat biztonságban az emberek, számolt be a Fox News.
Medvetámadás ellen Szörnyfarkas
A japánok egy egészen őrült megoldáshoz nyúltak: robotfarkasokat küldenek a medvék ellen. Egy robot 4000 dollárba (1,2 millió Ft) kerül, és első ránézésre inkább tűnik egy horrorfilm démonának, mint valódi megoldásnak. A vörösen izzó szemű gépszörny üvöltéseket, lövésszerű hangokat és agresszív zajokat ad ki, miközben érzékelői azonnal észlelik a közelben mozgó állatokat.
A cél: halálra rémiszteni a medvéket, és a beszámolók szerint pontosan ez történik. A medvék fejvesztve menekülnek, amikor meglátják vagy meghallják a robotfarkast. A szerkezetet eredetileg mezőgazdasági területek védelmére fejlesztették ki szarvasok és vaddisznók ellen, de most Japán egyik legfontosabb fegyverévé vált a medveválságban.
Még az emberek is megijednek tőle
A legdurvább az egészben, hogy a Monster Wolf névre hallgató berendezés kinézete annyira félelmetes, hogy valószínűleg az emberek többsége is menekülne előle az erdőben.
Sokan már most egy sci-fi horrorfilmhez hasonlítják a helyzetet: gyilkos medvék, katonai beavatkozás, majd robotfarkasok az erdő mélyén. Mintha a Godzilla-filmek és egy posztapokaliptikus rémálom keveredett volna össze.
A fejlesztők szerint azonban nincs idő viccelődni. A támadások száma folyamatosan nő, a robotfarkasok iránt pedig akkora lett a kereslet, hogy alig győzik a gyártást. Mivel minden darab egyedileg készül, hónapokat kell várni az új példányokra.
Erről is írtunk már korábban az Origón:
Két ember esett áldozatul medvetámadásnak Erdélyben – a minisztérium az állat kilövéséhez kért engedélyt
A román környezetvédelmi minisztérium engedélyét kérték egy medve kilövéséhez az erdélyi Beszterce-Naszód megyében, a védett állat feltehetően egy asszony halálát okozta. Múlt héten Székelyföldön is hasonló medvetámadásról számoltak be a helyi hatóságok.
Rémület a szafariparkban, medve támadt rá a családra
Családi kirándulásnak indult, de rémálommá vált a látogatás egy brit szafari parkban, amikor egy vadállat rátámadt az autóra, amelyben egy család ült. A sokkoló jelenetet videóra is vették, a gyerekek sikítozva figyelték, ahogy a hatalmas fekete medve szétkapja a kocsi visszapillantó-tükrét.