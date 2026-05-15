Nem találja ki, hogyan veszi fel a harcot Japán a gyilkos medvékkel

A szigetországban csak 2025 kezdete óta több mint 200 ember sérült meg medvetámadásokban, 13-an pedig életüket vesztették. A helyiek rettegnek, a turisták pánikban vannak, a falvak környékén pedig már nappal sem érzik magukat biztonságban az emberek, számolt be a Fox News.

Japánban annyira sok a medvetámadás, hogy muszáj volt valamit kitalálni

Medvetámadás ellen Szörnyfarkas

A japánok egy egészen őrült megoldáshoz nyúltak: robotfarkasokat küldenek a medvék ellen. Egy robot 4000 dollárba (1,2 millió Ft) kerül, és első ránézésre inkább tűnik egy horrorfilm démonának, mint valódi megoldásnak. A vörösen izzó szemű gépszörny üvöltéseket, lövésszerű hangokat és agresszív zajokat ad ki, miközben érzékelői azonnal észlelik a közelben mozgó állatokat.

A cél: halálra rémiszteni a medvéket, és a beszámolók szerint pontosan ez történik. A medvék fejvesztve menekülnek, amikor meglátják vagy meghallják a robotfarkast. A szerkezetet eredetileg mezőgazdasági területek védelmére fejlesztették ki szarvasok és vaddisznók ellen, de most Japán egyik legfontosabb fegyverévé vált a medveválságban.

Még az emberek is megijednek tőle

A legdurvább az egészben, hogy a Monster Wolf névre hallgató berendezés kinézete annyira félelmetes, hogy valószínűleg az emberek többsége is menekülne előle az erdőben.

Sokan már most egy sci-fi horrorfilmhez hasonlítják a helyzetet: gyilkos medvék, katonai beavatkozás, majd robotfarkasok az erdő mélyén. Mintha a Godzilla-filmek és egy posztapokaliptikus rémálom keveredett volna össze.

A fejlesztők szerint azonban nincs idő viccelődni. A támadások száma folyamatosan nő, a robotfarkasok iránt pedig akkora lett a kereslet, hogy alig győzik a gyártást. Mivel minden darab egyedileg készül, hónapokat kell várni az új példányokra.

Japan has seen a huge rise in bear attacks over the last couple of years, with record fatalities reported last year and more incidents already this year. In some areas, bears are turning up near homes, schools and construction sites often enough that it’s become a national issue.… pic.twitter.com/2iKxSoflby — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 13, 2026

Két ember esett áldozatul medvetámadásnak Erdélyben – a minisztérium az állat kilövéséhez kért engedélyt

A román környezetvédelmi minisztérium engedélyét kérték egy medve kilövéséhez az erdélyi Beszterce-Naszód megyében, a védett állat feltehetően egy asszony halálát okozta. Múlt héten Székelyföldön is hasonló medvetámadásról számoltak be a helyi hatóságok.