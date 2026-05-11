Két ember esett áldozatul medvetámadásnak Erdélyben – a minisztérium az állat kilövéséhez kért engedélyt

Az észak-erdélyi Beszterce-Naszód megyében azután kérték a környezetvédelmi minisztérium jóváhagyását a Romániában védett állat kilövéséhez, hogy a helyi hatóságok szerint halálosan megsebesített egy 53 éves asszonyt. A nő holttestét a Telcs (Telciu) községhez tartozó Bükkös (Bichigiu) település határában találták meg pénteken egy szintén elpusztult szarvasmarha tetemével együtt, a helyi hatáságok szerint mindkettőjük halálát medvetámadás okozhatta – adott hírt az MTI.

Két ember esett áldozatul medvetámadásnak Erdélyben, az állat kilövésére kértek engedélyt – Fotó: Unsplash / illusztráció

Az állatorvos megállapította medvetámadás végzett az asszonnyal

A hegyvidéki település nehezen megközelíthető térségében lakó asszonyt azután kezdte el keresni a családja, hogy egy napja nem válaszolt a telefonhívásukra. A rendőrség bűnvádi eljárást indított az ügyben és boncolást rendelt el, melynek eredményét egyelőre nem ismertették. Hétfőn azonban a helyszínen tájékozódó Stelian Dolha prefektus az Agerpres hírügynökségnek elmondta: a szarvasmarha tetemét megvizsgáló állatorvos megerősítette, hogy medvetámadás történt.

A katasztrófavédelem engedélyét kérték a medve kilövéséhez

A telcsi katasztrófavédelmi bizottság a környezetvédelmi minisztérium engedélyét kérte a nagyvad kilövéséhez. A támadás ugyanis külterületen történt, és a helyi hatóságok csupán lakott területen tudnak saját kezdeményezésre beavatkozni. Dolha szerint a környékbeli vadászterületen idén tavasszal mintegy 30 medvét számláltak, öttel többet, mint tavaly, az optimális létszám hat egyed lenne. A megyei környezetvédelmi hatóság szerint a faluban hétfőn juhra támadt egy medve.

A helyszínelőkre is rátámadt egy medve

A bükkösihez hasonló esetről számoltak be a helyi hatóságok múlt héten Hargita megyében is, ahol múlt vasárnap egy férfi holtestét találták meg a Farkaslakához közeli erdős területen. Kovács Lehel, az udvarhelyszéki község polgármestere a Maszol hírportállal közölte, hogy a vadonban egyedül élő férfi a külsérelmi nyomok alapján medvetámadás áldozata lehetett. Arról is beszámolt, hogy a helyszínelő rendőrökre is rátámadt egy medve, melyet végül zajcsapással űztek el.