Két ember esett áldozatul medvetámadásnak Erdélyben – a minisztérium az állat kilövéséhez kért engedélyt

Az észak-erdélyi Beszterce-Naszód megyében azután kérték a környezetvédelmi minisztérium jóváhagyását a Romániában védett állat kilövéséhez, hogy a helyi hatóságok szerint halálosan megsebesített egy 53 éves asszonyt. A nő holttestét a Telcs (Telciu) községhez tartozó Bükkös (Bichigiu) település határában találták meg pénteken egy szintén elpusztult szarvasmarha tetemével együtt, a helyi hatáságok szerint mindkettőjük halálát medvetámadás okozhatta – adott hírt az MTI.
Az állatorvos megállapította medvetámadás végzett az asszonnyal
A hegyvidéki település nehezen megközelíthető térségében lakó asszonyt azután kezdte el keresni a családja, hogy egy napja nem válaszolt a telefonhívásukra. A rendőrség bűnvádi eljárást indított az ügyben és boncolást rendelt el, melynek eredményét egyelőre nem ismertették. Hétfőn azonban a helyszínen tájékozódó Stelian Dolha prefektus az Agerpres hírügynökségnek elmondta: a szarvasmarha tetemét megvizsgáló állatorvos megerősítette, hogy medvetámadás történt.
A katasztrófavédelem engedélyét kérték a medve kilövéséhez
A telcsi katasztrófavédelmi bizottság a környezetvédelmi minisztérium engedélyét kérte a nagyvad kilövéséhez. A támadás ugyanis külterületen történt, és a helyi hatóságok csupán lakott területen tudnak saját kezdeményezésre beavatkozni. Dolha szerint a környékbeli vadászterületen idén tavasszal mintegy 30 medvét számláltak, öttel többet, mint tavaly, az optimális létszám hat egyed lenne. A megyei környezetvédelmi hatóság szerint a faluban hétfőn juhra támadt egy medve.
A helyszínelőkre is rátámadt egy medve
A bükkösihez hasonló esetről számoltak be a helyi hatóságok múlt héten Hargita megyében is, ahol múlt vasárnap egy férfi holtestét találták meg a Farkaslakához közeli erdős területen. Kovács Lehel, az udvarhelyszéki község polgármestere a Maszol hírportállal közölte, hogy a vadonban egyedül élő férfi a külsérelmi nyomok alapján medvetámadás áldozata lehetett. Arról is beszámolt, hogy a helyszínelő rendőrökre is rátámadt egy medve, melyet végül zajcsapással űztek el.
A Hargita megyei rendőrfőkapitányság megerősítette, hogy a helyszínen egy 65 éves helybéli férfi holttestét találták meg és boncolást rendeltek el. Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt indult vizsgálat. Emberre támadt egy medve szombaton a Kovászna megyei Zágonbárkányban (Barcani) is, az áldozat – egy helybéli férfi – Kommandóról igyekezett haza az erdőn át, amikor a falutól pár száz méterre rárontott egy bocsos medve – írta a Székelyhon. Sikerült elmenekülnie és segítséget kérni, a karjain és a mellkasán szenvedett sérüléseket.
Megnőtt a riasztások száma
Az országos katasztrófavédelmi felügyelőség (IGSU) adatai szerint Romániában az elmúlt időszakban megnőtt a medvék lakott területen való jelenléte miatt kiadott telefonos riasztások száma. A román hatóságok a bocsos anyamedvék, valamint a párzási időszak miatt a szokottnál is nagyobb veszélyre figyelmeztetnek.
Romániában a legfrissebb genetikai populációfelmérés eredményei a barnamedvék túlszaporodását mutatják. Eszerint az országban élő nagyvadak száma 10 419 és 12 770 közöttire tehető, míg szakértők szerint az optimális egyedszám 4000 lenne. A településekre bejáró vadak nemcsak tetemes anyagi károkat okoznak, az elmúlt 5-6 évben több mint 150 esetben támadtak emberre, több mint tíz halállal végződött.
A román törvényhozás áprilisban a medveállomány ritkítását célzó vadászati kvóta megduplázásáról döntött. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által előterjesztett törvénytervezet 2026-ra és 2027-re a korábbi 426 helyett évi 859 barnamedve kilövését írja elő megelőzési céllal.
