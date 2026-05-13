Akár életfogytiglani szabadságvesztésre is ítélhetik a férjét megölő utahi nőt

A 35 éves Kouri Richinst márciusban ítélték el férje megölése miatt. Az ügyészség szerint 2022-ben, a Park City közelében található otthonukban halálos mennyiségű fentanilt kevert férje, Eric Richins italába. A nyomozás során kiderült, hogy a nő komoly pénzügyi problémákkal küzdött, jelentős adósságot halmozott fel, miközben egy másik férfival tervezte a jövőjét – írja az AP News.

A férjét megölő nőre akár életfogytiglani börtönbüntetés is várhat – a kép illusztráció

Gyermekkönyvet adott ki férje megölése után

A vád szerint Richins több életbiztosítást is kötött férjére annak tudta nélkül, és arra számított, hogy a férfi halála után hozzájut a több mint négymillió dolláros vagyonhoz. Az esküdtszék további bűncselekményekben is bűnösnek találta, köztük gyilkossági kísérletben. A hatóságok szerint ugyanis hetekkel a haláleset előtt Valentin-napon már megpróbálta megmérgezni férjét egy fentanillal szennyezett szendviccsel. Az eset különösen azért vált ismertté, mert Richins 2023-as letartóztatásakor éppen saját gyermekkönyvét népszerűsítette. Az „Are You with Me?” című könyv egy kisfiú történetét meséli el, aki apja elvesztését próbálja feldolgozni. A szerdai ítélethirdetés szimbolikus időpontra esett: Eric Richins ezen a napon ünnepelte volna 44. születésnapját.

A nőre akár életfogytiglani börtönbüntetés is várhat, feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül.

Az ügy egyik legmegrázóbb része a házaspár három gyermekének vallomása volt. Az ügyészség által benyújtott dokumentumok szerint a fiúk attól tartanak, hogy édesanyjuk szabadulása esetén veszélyt jelentene rájuk és a családjukra. A legidősebb fiú – aki ma 13 éves – azt mondta a bírónak, hogy fél attól, anyja bosszút állna rajtuk. Testvérei is hasonló félelmekről beszéltek. A középső gyermek arról vallott, hogy bár fáj neki apja elvesztése, anyja börtönben léte biztonságérzetet ad számára.

Súlyos büntetések várhatnak rá

Utah államban a bíró széles mozgástérrel rendelkezik a büntetés kiszabásában. A legsúlyosabb vádpont, az emberölés akár életfogytiglani szabadságvesztéssel is járhat. Bár az ügyészek nem kértek halálbüntetést, azt indítványozták, hogy Richins ne kapjon lehetőséget feltételes szabadlábra helyezésre. A nő ellen biztosítási csalás és okirat-hamisítás miatt is eljárás folyik, emellett egy külön ügyben több mint húsz pénzügyi bűncselekménnyel is megvádolták.