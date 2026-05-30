Forradalmi áttörés a rákkutatásban - ez rengeteg ember életét mentheti meg

A szakemberek szerint az eredmények alapjaiban változtathatják meg a mellrák kezelését. Az úgynevezett Prosigna génvizsgálat ugyanis a daganatból vett mintát elemzi, és megállapítja, mennyire agresszívak azok a gének, amelyek a rák növekedését irányítják. A teszt segítségével az orvosok pontosabban meg tudják határozni, mely betegek profitálnak valóban a kemoterápiából, és kik azok, akiknél a kezelés gyakorlatilag felesleges terhet jelent, hívta fel a figyelmet a Sun.
Mellrák: a legtöbben semmit sem nyernek a kemoterápiával
A több mint 4400 nő bevonásával végzett vizsgálat során a kutatók arra jutottak, hogy az alacsony kockázatú csoportba tartozó betegek 98 százalékának semmilyen plusz túlélési előnyt nem jelentett a kemoterápia. Azok közül, akik kizárólag műtéten és hormonkezelésen estek át, 93,6 százalék volt daganatmentes öt év elteltével. Azoknál, akik kemoterápiát is kaptak, ez az arány 94,8 százalék volt. A különbség mindössze 1,2 százalékpont.
A kutatók becslése szerint évente akár 5000 beteg is profitálhatna az új vizsgálatból. A szakemberek szerint ez nemcsak a páciensek számára jelenthet óriási könnyebbséget, hanem az egészségügyi rendszer terheit is jelentősen csökkentheti. Kevesebb gyógyszerre, kevesebb kezelési időre és kevesebb mellékhatás kezelésére lenne szükség.
Nemcsak a testet, a lelket is megviseli a kemoterápia
Az orvosok hangsúlyozzák, hogy a kemoterápia sok esetben rendkívül megterhelő. A hajhullás, a tartós kimerültség, az émelygés, az immunrendszer gyengülése és a hosszú távú szövődmények komoly fizikai és lelki terhet jelentenek a betegek számára. Éppen ezért kulcsfontosságú annak meghatározása, hogy valóban szükség van-e erre az agresszív kezelésre.
A kutatás vezetői szerint az eredmények mérföldkőnek számítanak az emlőrák elleni küzdelemben. A vizsgálatot vezető szakemberek úgy vélik, most először áll rendelkezésre olyan megbízható bizonyíték, amely alapján sok nő biztonságosan elkerülheti a kemoterápiát.
A kutatók szerint ezzel egy régóta fennálló problémára sikerült választ találni: hogyan lehet pontosan megállapítani, hogy kik profitálnak a kezelésből, és kik azok, akik számára a kemoterápia csak felesleges szenvedést jelent.
Új remény a mellrákos betegeknek
A vizsgálat hormonérzékeny emlőrákban szenvedő, 40 év feletti nőket érintett, akiknél magas volt a kiújulás kockázata. A mostani eredmények azonban azt sugallják, hogy a személyre szabott orvoslás új szintre léphet, és a jövőben sok beteg elkerülheti a kemoterápia legsúlyosabb következményeit. A szakértők szerint ez az áttörés nemcsak az életkilátásokat javíthatja, hanem a betegek életminőségét is jelentősen növelheti.
Egy amerikai tanulmány szerint az elmúlt évtizedben aggasztó mértékben megnőtt az előrehaladott, gyógyíthatatlan daganatos megbetegedések száma. A kutatás azt találta, hogy a mellrák negyedik stádiumú diagnózisai egyre gyakrabban érintik a fiatalabb korosztályt is. Az esetszámok drasztikus emelkedése komoly kihívás elé állítja az egészségügyi szakembereket.
Egy friss nemzetközi kutatás riasztó előrejelzése szerint 2050-re milliókkal nőhet a női daganatos megbetegedések száma. A mellrák okai között a szakemberek egyre hangsúlyosabban emelik ki mindennapi szokásainkat, hiszen az orvostudomány fejlődése káros rutinjaink elhagyása nélkül önmagában kevés a folyamat megállításához. A tanulmány hét olyan konkrét veszélyforrást azonosított, amelyek elkerülésével világszerte százezrek élete válna megmenthetővé.