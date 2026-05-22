Mintha egy szörnyfilm szereplője lenne – mégis valódi ez a mélytengeri rém

A mélytengeri agyaras hal a mélytenger egyik legkülönlegesebb ragadozója. Félelmetes kinézete miatt sokan ogre halnak is nevezik, pedig a legismertebb faj alig 16 centiméter hosszúra nő meg.

A mélytengeri agyaras hal fogai annyira nagyok, hogy külön üregek alakultak ki a koponyájában Fotó: TikTok/.extremenature

Mélytengeri agyaras hal fogai túl nagyok a saját szájához

A hal legfeltűnőbb tulajdonsága a hatalmas, agyarszerű fogazata. Az alsó állkapocs két legnagyobb foga olyan hosszú, hogy a természet külön üregeket alakított ki a koponyájában. Ezek nélkül a mélytengeri agyaras hal egyszerűen nem tudná becsukni a száját.

The Fish With Teeth Too Big for Its Own Mouth (Fangtooth Fish) These teeth look impossible for this fish. And they almost are. The fangtooth's lower fangs are so long they slide into sockets in its skull when the mouth closes. Without those pockets, it couldn't even shut its jaw. And yet… the entire fish is barely the size of a human hand. Deep-sea evolution does not favor elegance. It favors certainty.

A kutatók szerint ez a különleges alkalmazkodás a mélytengeri élet miatt alakult ki. A táplálék rendkívül ritka odalent, ezért a ragadozóknak minden lehetőséget ki kell használniuk. A mélytengeri agyaras hal így akár nála nagyobb zsákmányt is képes elkapni.

Ogre hal a teljes sötétségben

Az ogre hal akár 5000 méteres mélységben is élhet, ahol teljes sötétség uralkodik. Szemei meglepően kicsik, helyette inkább a víz rezgéseit érzékeli kiválóan.

A fiatal példányok teljesen másképp néznek ki, mint a kifejlett halak. Világosabb színük, nagyobb szemük és kisebb fogaik miatt a tudósok korábban külön fajnak hitték őket.

Félelmetesnek tűnik, de az emberre ártalmatlan

A mélytengeri agyaras hal kinézete elsőre ijesztő lehet, de az emberre teljesen veszélytelen. Olyan mélyen él az óceánban, hogy természetes környezetében szinte lehetetlen találkozni vele.

A szakemberek szerint ez a különös lény jól mutatja, hogyan működik a mélytengeri evolúció: nem a szépség számít, hanem az, hogy a ragadozó biztosan megszerezze a következő zsákmányát.

