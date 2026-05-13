45 éve követték el a merényletet II. János Pál pápa ellen

1981. május 13-án az egész világot megrázta a merénylet II. János Pál pápa ellen. Az egyházfő a szokásos heti általános audienciáját tartotta a Vatikánban, amikor nyitott autóval haladt át a Szent Péter téren összegyűlt tömeg között. Ekkor a 23 éves török merénylő, Mehmet Ali Agca négy lövést adott le rá egy 9 milliméteres Browning pisztollyal – írja a Rubicon.

Az egyik golyó II. János Pál hasát találta el, súlyos belső sérüléseket okozva, egy másik lövedék pedig a pápa bal kezét érte. A támadásban két civil is megsérült: a 60 éves amerikai Ann Odre mellkasán, míg a 21 éves jamaicai Rose Hill karján találta el a lövedék. A helyszínen kitört a pánik, a merénylőt azonban járókelők és Camillo Cibin, a Vatikán biztonsági főnöke gyorsan lefegyverezték.

Ki volt a pápa merénylője, Mehmet Ali Agca?

Mehmet Ali Agca Törökország belső részéről, Malatya tartományból származott, és már fiatalon kapcsolatba került a bűnözéssel. Később belépett a szélsőjobboldali Szürke Farkasok nevű szervezetbe, amely számos politikai gyilkosságért és terrortámadásért volt felelős.

Agca részt vett Abdi Ipekci török újságíró meggyilkolásában is. Letartóztatták, de 1979-ben megszökött a börtönből. Egy levelében már ekkor megfenyegette II. János Pált, akit a „nyugati imperializmus” egyik jelképének nevezett. A II. János Pál pápa elleni merénylet indítékai máig vitatottak. Agca később több egymásnak ellentmondó vallomást tett, és különböző titkosszolgálatokat, köztük a KGB-t és a bolgár hírszerzést is kapcsolatba hozta az üggyel.

Megbocsátott támadójának a katolikus egyházfő

A súlyosan sérült II. János Pált azonnal a római Gemelli Kórházba szállították, ahol több mint öt órán át műtötték. Állapotát kritikusnak, de stabilnak minősítették, végül csodával határos módon túlélte a támadást.

A pápa néhány nappal később kórházi ágyából megbocsátott merénylőjének. 1983-ban személyesen is meglátogatta Agcát a börtönben, ami az egész világot megdöbbentette. Mehmet Ali Agcát életfogytiglani börtönre ítélték, később azonban kegyelmet kapott, majd Törökországban ismét börtönbe került korábbi bűncselekményei miatt.