Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
II. János Pál

45 éve követték el a merényletet II. János Pál pápa ellen

40 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
1981. május 13-án rálőttek a katolikus egyházfőre a Szent Péter téren, miközben nyitott autóval haladt a hívek között. A merénylet II. János Pál pápa ellen történt, támadója Mehmet Ali Agca volt. Az évfordulón a Vatikánban kitört pánikra és a világot megrázó támadásra emlékezünk.
Link másolása
Vágólapra másolva!
II. János PálmerényletII. jános pál pápaVatikánpápaMehmet Ali Agcakatolikus egyházfő

1981. május 13-án az egész világot megrázta a merénylet II. János Pál pápa ellen. Az egyházfő a szokásos heti általános audienciáját tartotta a Vatikánban, amikor nyitott autóval haladt át a Szent Péter téren összegyűlt tömeg között. Ekkor a 23 éves török merénylő, Mehmet Ali Agca négy lövést adott le rá egy 9 milliméteres Browning pisztollyal – írja a Rubicon.

1981 május 13-án merényletet követtek el II. János Pál pápa ellen – a katolikus egyházfőre egy török állampolgár, Mehmet Ali Agca követte el, Pope John Paul II is helped by his bodyguards after being shot by Mehmet Ali Agca at St Peter's Square in Rome on May 13, 1981. The motive for the attack remains a mystery. (Photo by ARTURO MARI / VATICAN MEDIA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO /VATICAN MEDIAS " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
1981 május 13-án merényletet követtek el II. János Pál pápa ellen – a katolikus egyházfőre egy török állampolgár, Mehmet Ali Agca követte el Fotó: ARTURO MARI / VATICAN MEDIA

Merénylet II. János Pál pápa ellen

Az egyik golyó II. János Pál hasát találta el, súlyos belső sérüléseket okozva, egy másik lövedék pedig a pápa bal kezét érte. A támadásban két civil is megsérült: a 60 éves amerikai Ann Odre mellkasán, míg a 21 éves jamaicai Rose Hill karján találta el a lövedék. A helyszínen kitört a pánik, a merénylőt azonban járókelők és Camillo Cibin, a Vatikán biztonsági főnöke gyorsan lefegyverezték.

Ki volt a pápa merénylője, Mehmet Ali Agca?

Mehmet Ali Agca Törökország belső részéről, Malatya tartományból származott, és már fiatalon kapcsolatba került a bűnözéssel. Később belépett a szélsőjobboldali Szürke Farkasok nevű szervezetbe, amely számos politikai gyilkosságért és terrortámadásért volt felelős.

Rome, le 27/12/1983. Le Pape Jean Paul II rencontre à la prison de Rebibbia Ali Agca qui tenta de l'assassiner. (Photo by leemage / Bridgeman Images via AFP)
II. János Pál pápa és Ali Agca – a katolikus pápa megbocsátott merénylőjének Fotó: Bridgeman Images via AFP

Agca részt vett Abdi Ipekci török újságíró meggyilkolásában is. Letartóztatták, de 1979-ben megszökött a börtönből. Egy levelében már ekkor megfenyegette II. János Pált, akit a „nyugati imperializmus” egyik jelképének nevezett. A II. János Pál pápa elleni merénylet indítékai máig vitatottak. Agca később több egymásnak ellentmondó vallomást tett, és különböző titkosszolgálatokat, köztük a KGB-t és a bolgár hírszerzést is kapcsolatba hozta az üggyel.

A merénylet helyét jelölő márványtábla II. János Pál személyes címerével és a merénylet dátuma római számokkal
A merénylet helyét jelölő márványtábla II. János Pál személyes címerével és a merénylet dátuma római számokkal
Fotó: Készítette: ProhibitOnions a(z) angol Wikipédia projektből - Áthozta ProhibitOnions az en.wikipedia projektből a Commonsba., Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4446168

Megbocsátott támadójának a katolikus egyházfő

A súlyosan sérült II. János Pált azonnal a római Gemelli Kórházba szállították, ahol több mint öt órán át műtötték. Állapotát kritikusnak, de stabilnak minősítették, végül csodával határos módon túlélte a támadást.

A pápa néhány nappal később kórházi ágyából megbocsátott merénylőjének. 1983-ban személyesen is meglátogatta Agcát a börtönben, ami az egész világot megdöbbentette. Mehmet Ali Agcát életfogytiglani börtönre ítélték, később azonban kegyelmet kapott, majd Törökországban ismét börtönbe került korábbi bűncselekményei miatt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!