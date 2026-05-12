II. János Pál

Merénylet a pápa ellen: 44 éve Portugáliában próbálták meg kioltani II. János Pál életét

1982. május 12-én, alig egy évvel a világsokkot okozó akció után ismét rátámadtak a katolikus egyházfőre, II. János Pálra. 44 éve Portugáliában, Fatimában próbáltak merényletet elkövetni a pápa ellen – méghozzá egy papnak öltözött férfi.
1982. május 12-én II. János Pál pápa a portugáliai Fatimába látogatott, hogy hálát adjon azért, hogy túlélte az egy évvel korábbi, római merényletet. A katolikusok számára különösen fontos zarándokhelyen hatalmas tömeg várta az egyházfőt. A fatimai szűz sírjánál tartott ünnepi esemény azonban pillanatok alatt rémálommá változott. Amikor a pápa a hívek között haladt, egy papnak öltözött férfi hirtelen előrohant, és egy hosszú bajonettel rátámadt II. János Pálra, foglalta össze a történteket a mult-kor.hu.

A hívők nagy örömére és tiszteletére II. János Pál pápa a merényletkísérlet ellenére folytatta portugáliai programját – Fotó: PH POOL/FARABOLAFOTO / Bridgeman Images via AFP

Centiken múlt a merénylet sikeressége

A támadó mellkason próbálta szúrni a pápát, de a testőrök és a biztonsági emberek az utolsó pillanatban közbeléptek. A pápa így „csak” könnyebb sérüléseket szenvedett: a karján és a kezén sebesült meg. A jelenlévők közül sokan először azt hitték, újabb halálos merénylet zajlik az egyházfő ellen. A helyszínen hatalmas pánik tört ki.

II. János Pál azonban a történtek után is folytatta a programját, ami tovább erősítette legendás kitartásáról kialakult képet.

Egy szélsőséges pap állt a háttérben

A támadót gyorsan elfogták. A férfi a spanyol származású Juan María Fernández y Krohn volt, aki korábban katolikus papként szolgált, de később szélsőséges nézeteket vallott. Úgy vélte, II. János Pál „elhagyta az egyház valódi útját”, különösen a reformjai és a modernizáció miatt. A férfi szerint a pápa veszélyt jelentett a katolikus hitre.

A merénylő állítólag azért utazott Fatimába, hogy „megállítsa” az egyházfőt. A bíróság később hét év börtönbüntetésre ítélte a támadás miatt. A férfi azonban nem töltötte le teljes egészében a büntetését: több év után szabadon engedték, majd kiutasították Portugáliából. Juan María Fernández y Krohn később sem tűnt el teljesen a nyilvánosság elől. Az évek során többször is botrányokba keveredett, és továbbra is szélsőséges nézeteket hangoztatott.

Egy évvel korábban már majdnem meghalt a pápa

A világot különösen megrázta az eset, mert II. János Pált egy évvel korábban, 1981. május 13-án már megpróbálták meggyilkolni a Vatikánban. A török Mehmet Ali Agca több lövéssel súlyosan megsebesítette a Szent Péter téren. A pápa életét akkor órákon át tartó műtéttel mentették meg.

Sokan úgy vélték, hogy a fatimai támadás hátborzongató ismétlődése volt az előző merényletnek.

A támadás után mindent megváltoztattak

A portugáliai merényletkísérlet után tovább szigorították a pápa körüli biztonsági intézkedéseket. Még erősebb lett a testőri védelem, szigorúbban ellenőrizték a nyilvános eseményeket, és nagyobb figyelmet fordítottak arra, kik kerülhetnek az egyházfő közelébe.

A két merénylet után vált igazán általánossá a golyóálló pápamobil használata is, amely később II. János Pál egyik legismertebb jelképévé vált.

