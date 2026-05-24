Gulyás Gergely keményen válaszolt Magyar Péternek – ezt nem teszi zsebre!

Lélegzetelállító felvételek: így hömpölygött a tömeg a csíksomlyói búcsún – galéria

Ezt a hibát sokan elkövetik – pedig merevedési zavart okozhat

A férfiak többsége nem is sejti, mi minden befolyásolhatja a szexuális teljesítményt. A merevedési zavar hátterében egy meglepően egyszerű tényező is állhat, amelyre kevesen gondolnak.
A merevedési zavar sok férfit érintő probléma, amely időszakosan vagy tartósan is jelentkezhet. Bár az életkor előrehaladtával gyakoribb, nem az öregedés természetes velejárója, gyakran olyan egészségügyi tényezők állnak mögötte, mint a magas vérnyomás, a cukorbetegség vagy a szív- és érrendszeri betegségek – írja a Menschem.

A merevedési zavar hátterében a nem megfelelő hidratáció is állhat
Hogyan befolyásolja a hidratáció a merevedési zavar kialakulását?

Az egyik kevésbé ismert átmeneti ok a dehidratáció. Mivel a szervezet körülbelül 60 százaléka víz, a folyadékhiány hatással lehet a szexuális működésre is. Megfelelő hidratáltság mellett a vér és a plazma térfogata optimális, ami javítja a keringést, így több oxigén és vörösvérsejt jut el a létfontosságú szervekhez, köztük a péniszhez is. Ha a folyadékbevitel nem megfelelő, a vérnyomás csökkenhet, ami nehezíti az erekciót. Emellett a szervezet angiotenzint termel, amely összehúzza az ereket és rontja a véráramlást. A tartós érszűkület hosszabb távon magas vérnyomáshoz és szívbetegségekhez vezethet, amelyek a merevedési zavar gyakori okai.

A téli hónapokban a fűtött, száraz levegő fokozza a folyadékvesztést, a levertség pedig csökkentheti a szexuális reakciókészséget. A hidratáció hatása a szexuális teljesítményre ilyenkor különösen fontos. A dehidratáció jelei lehetnek:

  • szédülés;
  • fáradtság;
  • sötét vizelet;
  • szájszárazság;
  • zavartság.

Súlyosabb esetben húgyúti fertőzés, vesekő, izomgörcs és akár görcsroham is kialakulhat.

A legtöbb felnőttnek napi hat–nyolc pohár víz javasolt, függetlenül a szomjúságtól. Intenzív testmozgás vagy hányással járó betegség után ennél több folyadék bevitele szükséges a folyadékháztartás helyreállításához.

