Ezt a hibát sokan elkövetik – pedig merevedési zavart okozhat

A merevedési zavar sok férfit érintő probléma, amely időszakosan vagy tartósan is jelentkezhet. Bár az életkor előrehaladtával gyakoribb, nem az öregedés természetes velejárója, gyakran olyan egészségügyi tényezők állnak mögötte, mint a magas vérnyomás, a cukorbetegség vagy a szív- és érrendszeri betegségek – írja a Menschem.
Hogyan befolyásolja a hidratáció a merevedési zavar kialakulását?
Az egyik kevésbé ismert átmeneti ok a dehidratáció. Mivel a szervezet körülbelül 60 százaléka víz, a folyadékhiány hatással lehet a szexuális működésre is. Megfelelő hidratáltság mellett a vér és a plazma térfogata optimális, ami javítja a keringést, így több oxigén és vörösvérsejt jut el a létfontosságú szervekhez, köztük a péniszhez is. Ha a folyadékbevitel nem megfelelő, a vérnyomás csökkenhet, ami nehezíti az erekciót. Emellett a szervezet angiotenzint termel, amely összehúzza az ereket és rontja a véráramlást. A tartós érszűkület hosszabb távon magas vérnyomáshoz és szívbetegségekhez vezethet, amelyek a merevedési zavar gyakori okai.
A téli hónapokban a fűtött, száraz levegő fokozza a folyadékvesztést, a levertség pedig csökkentheti a szexuális reakciókészséget. A hidratáció hatása a szexuális teljesítményre ilyenkor különösen fontos. A dehidratáció jelei lehetnek:
- szédülés;
- fáradtság;
- sötét vizelet;
- szájszárazság;
- zavartság.
Súlyosabb esetben húgyúti fertőzés, vesekő, izomgörcs és akár görcsroham is kialakulhat.
A legtöbb felnőttnek napi hat–nyolc pohár víz javasolt, függetlenül a szomjúságtól. Intenzív testmozgás vagy hányással járó betegség után ennél több folyadék bevitele szükséges a folyadékháztartás helyreállításához.
Férfiak, figyelem! Ez a sport súlyos veszélyt jelent
A járvány idején sok férfihoz hasonlóan egy urológus is szobabiciklire ült, ám hamar ijesztő, a prosztata környékére lokalizált tüneteket kezdett érezni. A történet rávilágít arra, miért alakul ki sokakban azonnali félelem a merevedési zavar és a tartós prosztataproblémák miatt, miközben a tudományos bizonyítékok egészen mást mutatnak.
Kiderült, hetente hányszor normális a reggeli merevedés – ha kimarad, gond lehet
A férfiak szervezete számos módon jelezheti, ha minden rendben működik, vagy ha valami változás történt. A reggeli merevedés gyakorisága például fontos visszajelzés lehet a hormonális és általános egészségi állapotról. Az életkor előrehaladtával ez természetesen változik, de a hirtelen eltérésekre érdemes odafigyelni.