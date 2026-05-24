Boszorkányság, átkok, méreg – mindent bevetett, hogy megszabaduljon feleségétől

Egy sokkoló ügy került a San Diegó-i bíróság elé: az eltűnt feleség rejtélyes történetében boszorkánysághoz köthető üzenetek és mérgezés gyanúja is felmerült. May „Maya” Millete 2021 januárjában tűnt el nyomtalanul, a nő férjét most azzal vádolják, hogy megölte feleségét. Az ügyészek szerint a háttérben egy válságba jutott házasság és a válás elutasítása állhatott – írja a New York Post.

Mérgezés és „átok”: mi történt valójában a Millete-házasságban?

A vád középpontjában a feltételezett mérgezés áll: a nyomozók szerint a családi otthonban talált fiolában bürök nyomait azonosították, amely egy rendkívül erős, akár halálos növényi méreg. A szer az idegrendszert támadja, és súlyos esetben bénuláshoz, majd légzési elégtelenséghez vezethet. Az ügyészek azt is állítják, hogy Millete internetes kereséseiben mérgekre és gyors halált okozó anyagok is előfordultak, ami szerintük előre megfontolt szándékra utal.

A történet azonban nem csupán a feltételezett mérgezés miatt vált különösen sötétté. A vád szerint Millete több száz e-mailt váltott úgynevezett „átokvetőkkel”, akiktől azt kérdezte, lehet-e „átokkal” befolyásolni a feleségét, vagy akár olyan helyzetet előidézni, amelyben rászorul. Egy üzenetben állítólag balesetről vagy csonttörésről is írt, amely „segíthetne” a kapcsolatuk alakulásában.

Maya Millete 2021 januárjában tűnt el, néhány nappal egy családi utazás előtt. Autója a ház előtt maradt, telefonja elnémult, és a nőnek nyoma veszett.

Az ügyészség szerint az eset nem eltűnés, hanem gyilkosság, amely mögött az állhat, hogy a férfi nem tudta elfogadni a válást. A védelem ezzel szemben vitatja a vádakat. Az ügyvéd szerint a nyomozók túl korán fókuszáltak Millete-re, és más lehetséges gyanúsítottakat is figyelmen kívül hagytak. A mérgezés kapcsán arra hivatkoznak, hogy a vizsgálatok többsége nem mutatta ki egyértelműen a bürök jelenlétét, így az egyetlen pozitív eredmény akár téves is lehetett.