Rejtélyes anyag ölhetett meg három embert – a mentőegységet azonnal karanténba zárták

Egyelőre ismeretlen anyag okozhatta azt a mérgezést, amely az amerikai Új-Mexikó állambeli Mountainair településen történt. A hatóságok szerint négy embert találtak eszméletlen állapotban egy családi házban, közülük hárman életüket vesztették - számolt be a Fox News.

A mérgezés egy új-mexikói házban történt - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

A mérgezés után több mentős is kórházba került

A rendőrség tájékoztatása szerint az első bejelentések egy feltételezett túladagolásról szóltak. A helyszínre érkező elsősegélynyújtók közül azonban többen később szédülésre és hányingerre panaszkodtak, ezért őket is orvosi megfigyelés alá helyezték.

Összesen 18 elsősegélynyújtó került kapcsolatba az ismeretlen anyaggal. A hatóságok szerint ketten közülük súlyos állapotban vannak. Az érintetteket az Új-Mexikói Egyetem kórházába szállították, ahol karanténban vizsgálják őket.

Three people dead and 18 first responders hospitalized, including two seriously, after being exposed to an unknown substance during a hazardous materials response in Mountainair, New Mexico.



Authorities believe the substance may be transmitted through contact. pic.twitter.com/JHvXzqL6Tx — Noteworthy News (@newsnoteworthy) May 20, 2026

A vizsgálatba bekapcsolódtak az Albuquerque Fire Rescue veszélyesanyag-elhárító egységei is, amelyek jelenleg is dolgoznak az anyag azonosításán. A nyomozók szerint az anyag valószínűleg érintkezés útján terjedhetett, ugyanakkor nincs arra utaló jel, hogy a levegőben is veszélyt jelentene.

Mountainair polgármestere, Peter Nieto közölte: az eddigi információk alapján felmerült, hogy kábítószer állhat az eset hátterében, de a hatóságok még vizsgálják a pontos körülményeket.

A helyi közműszolgáltató kizárta, hogy szén-monoxid vagy földgáz okozta volna a tragédiát. A rendőrség szerint a lakosság nincs veszélyben, a ház körül pedig biztonsági kordont állítottak fel.