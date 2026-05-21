Rejtélyes anyag ölhetett meg három embert – a mentőegységet azonnal karanténba zárták

Egyelőre ismeretlen anyag okozhatta azt a mérgezést, amely az amerikai Új-Mexikó állambeli Mountainair településen történt. A hatóságok szerint négy embert találtak eszméletlen állapotban egy családi házban, közülük hárman életüket vesztették - számolt be a Fox News.
A mérgezés után több mentős is kórházba került
A rendőrség tájékoztatása szerint az első bejelentések egy feltételezett túladagolásról szóltak. A helyszínre érkező elsősegélynyújtók közül azonban többen később szédülésre és hányingerre panaszkodtak, ezért őket is orvosi megfigyelés alá helyezték.
Összesen 18 elsősegélynyújtó került kapcsolatba az ismeretlen anyaggal. A hatóságok szerint ketten közülük súlyos állapotban vannak. Az érintetteket az Új-Mexikói Egyetem kórházába szállították, ahol karanténban vizsgálják őket.
A vizsgálatba bekapcsolódtak az Albuquerque Fire Rescue veszélyesanyag-elhárító egységei is, amelyek jelenleg is dolgoznak az anyag azonosításán. A nyomozók szerint az anyag valószínűleg érintkezés útján terjedhetett, ugyanakkor nincs arra utaló jel, hogy a levegőben is veszélyt jelentene.
Mountainair polgármestere, Peter Nieto közölte: az eddigi információk alapján felmerült, hogy kábítószer állhat az eset hátterében, de a hatóságok még vizsgálják a pontos körülményeket.
A helyi közműszolgáltató kizárta, hogy szén-monoxid vagy földgáz okozta volna a tragédiát. A rendőrség szerint a lakosság nincs veszélyben, a ház körül pedig biztonsági kordont állítottak fel.
