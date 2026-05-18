Újabb fontos nyilatkozat érkezett az ukrán konfliktus körüli diplomáciai csatározásokban: Angela Merkel visszautasította annak lehetőségét, hogy közvetítőként vegyen részt az Oroszország és az Európai Unió közötti tárgyalásokban. A volt német kancellár döntése különösen azért váltott ki figyelmet, mert korábban Vlagyimir Putyin felvetette, hogy a német politikai életből ismert szereplők közül akár Gerhard Schröder is alkalmas lehetne tárgyalópartnernek Moszkva és Európa között.

Putyin hihetetlen pozíciót ajánlott a volt német kancellárnak - itt van Merkel válasza

A Politico tudósítója, Hans von der Burchard az X közösségi oldalon számolt be Merkel álláspontjáról. A korábbi német kancellár szerint az Oroszországgal kapcsolatos egyeztetéseknek a jelenlegi állami vezetők kezében kell maradniuk, mert az ilyen típusú tárgyalásokhoz komoly politikai súly szükséges.

Merkel hangsúlyozta: amikor 2015-ben a minszki tárgyalások zajlottak, fel sem merült benne, hogy más közvetítőre bízza az egyeztetéseket. Szerinte az állami vezetőknek saját maguknak kell vállalniuk a felelősséget az ilyen horderejű diplomáciai folyamatokért.

A volt német kancellár arról is beszélt, hogy Európának nem szabad átengednie teljesen a diplomáciai kezdeményezést az Egyesült Államoknak. Merkel szerint Európa önálló politikai erő, amely képes lehet befolyásolni a tárgyalások alakulását és az ukrán konfliktus jövőjét.

„Mi, európaiak is olyan erő vagyunk, amellyel számolni kell” – fogalmazott.

Putyin korábban Schrödert nevezte meg lehetséges tárgyalóként

A vita előzménye, hogy Vlagyimir Putyin nemrég arról beszélt: Gerhard Schröder korábbi német kancellár megfelelő közvetítő lehetne Oroszország és Európa között. Az orosz elnök szerint azok a nyugati vezetők, akik korábban „sértő kijelentéseket” tettek Oroszországgal kapcsolatban, alkalmatlanok lennének egy ilyen szerepre.

Schröder neve azért merülhetett fel, mert hosszú éveken át szoros kapcsolatot ápolt Moszkvával, és kancellársága után több orosz energetikai vállalatban is szerepet vállalt. Emiatt Németországban és Európában is sok kritika érte.

A jelenlegi német kancellár, Friedrich Merz gyorsan reagált Putyin felvetésére. Kijelentette, hogy Európa maga dönti el, ki képviseli az európai álláspontot a nemzetközi tárgyalások során.

A nyilatkozatok ismét rámutatnak arra, hogy az ukrán konfliktus körüli diplomáciai front egyre élesebb. Miközben Donald Trump amerikai elnök többször is próbálkozott a tárgyalások felgyorsításával, Európában továbbra sincs egységes álláspont arról, kik és milyen formában tárgyalhatnának Moszkvával.