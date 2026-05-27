Most jött: leválthatják Merz kancellárt, már keresik az utódot

A Kereszténydemokrata Unió vezetésében felmerült annak lehetősége, hogy más politikus váltsa Friedrich Merzt a kancellári poszton – írta a Bild pártbeli forrásokra hivatkozva.

Megbukhat Friedrich Merz?

A lap szerint az elégedetlenséget a kormányzati reformok lassú tempója és a történelmi mélypontra süllyedt támogatottsági adatok váltották ki. A megbeszélések állítólag a CDU felső vezetésének szűk köreiben zajlottak, konkrét terv azonban egyelőre nem született.

Lehetséges utódként több tartományi miniszterelnök neve is felmerült, köztük Hendrik Wüst, Boris Rhein és Michael Kretschmer.

A koalíció kisebbik pártjánál, a Németország Szociáldemokrata Pártja frakciójában sem tartják kizártnak ezt a fordulatot.

Közben Markus Frohnmaier, a Bundestag tagja, azzal vádolta Merzet, hogy inkább Ukrajna, mint Németország érdekeit szolgálja. A politikus emlékeztetett arra is, hogy a kancellár különleges uniós státuszt sürgetett Ukrajna számára, amely katonai segítségnyújtást is tartalmazna.