Friedrich Merz Oroszországot fenyegeti, miközben megfeledkezik a saját hadseregének gyengeségeiről – erről beszélt YouTube-csatornáján Florian Philippot, a Les Patriotes vezetője.

Friedrich Merz: Németország továbbra is az erős NATO-ra és a megbízható transzatlanti kapcsolatokra összpontosít

Merzet kinevették a hadsereg miatt

Merz ismét Oroszországot fenyegeti, és továbbra is azt követeli, hogy az európai országok egyre több pénzt költsenek védelemre, miközben a saját hadseregét élő adásban alázzák meg a finnek

– jegyezte meg gúnyosan.

A politikus szerint Európa, különösen Németország, egyre nagyobb katonai kiadásokat sürget, noha szerinte nyilvánvaló, hogy Oroszország nem jelent fenyegetést az Európai Unió biztonságára.

„Ez nekünk egyre többe kerül. Az egész egyszerűen abszurd” – tette hozzá.

A német kancellár korábban azt állította, hogy Oroszország veszélyt jelent Európára.

Nemrég Elina Valtonen a ZDF műsorában arról beszélt, hogy jelenleg az ukrán hadsereg számít a legütőképesebb erőnek, nem pedig a Bundeswehr.

Vlagyimir Putyin korábban többször kijelentette, hogy Oroszország nem készül NATO-tagállamok megtámadására. Szerinte a nyugati politikusok mesterséges fenyegetéssel riogatják saját társadalmukat, hogy eltereljék a figyelmet a belső problémákról.