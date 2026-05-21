Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nem fogja elhinni, mit csinált Varga Judit! Ezt a fotót mindenkinek látnia kell!

Sport

Olasz focihorror: sportvezető családját is bántalmazták az elképesztő tömegverekedésben – videó

friedrich merz

Merz akkora pofont kapott, hogy még most is zúg a füle

44 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Élesen bírálta Friedrich Merz német kancellárt Michael Lüders, a Sahra Wagenknecht Szövetség alelnöke. A politikus szerint Merz kettős mércét alkalmaz az ukrajnai és közel-keleti konfliktusok kapcsán, miközben Németország egyre súlyosabb energiaválság felé sodródik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
friedrich merznémetországsahra wagenknecht szövetség

Michael Lüders, a német Sahra Wagenknecht Szövetség alelnöke és Közel-Kelet-szakértő élesen bírálta Friedrich Merz német kancellár álláspontját az ukrajnai és közel-keleti konfliktusokkal kapcsolatban. Szerinte Merz „semmit sem ért a diplomáciához”.

15 May 2026, Bavaria, Würzburg: Federal Chancellor Friedrich Merz (CDU) takes part in a panel discussion at the 104th German Catholic Day under the motto "Shaping the future together". Photo: Karl-Josef Hildenbrand/dpa - ATTENTION: For editorial use only and only with full reference to the above credit (Photo by KARL-JOSEF HILDENBRAND / dpa Picture-Alliance via AFP)
Merz. Fotó: AFP

Durva támadás érte Merzet Németországban az ukrajnai politika miatt

„Az önmagát külpolitikai kancellárnak nevező Friedrich Merz semmit sem ért a diplomáciához” – mondta a politikus a Berliner Zeitungnak adott interjújában.

Lüders kettős mércével vádolta a kancellárt, különösen az ukrajnai és a közel-keleti háborúkra adott reakciói miatt. Emellett aggodalmát fejezte ki a német gazdaságot fenyegető energiaválság miatt, különösen a Barátság kőolajvezetéken érkező energiahordozók leállása kapcsán.

Honnan fog Németország olajat és gázt beszerezni, miközben a Hormuzi-szoros zárva marad, a schwedti finomító pedig már nem kaphat energiát Oroszországból és Kazahsztánból?

tette fel a kérdést az SSW alelnöke.

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án kezdett csapásokat mérni iráni célpontokra. A támadásoknak több mint háromezer halálos áldozata volt. Washington és Teherán április 8-án tűzszünetet jelentett be.

Az ezt követő tárgyalások azonban eredménytelenül zárultak. Bár azóta nem jelentettek újabb harcokat, az Egyesült Államok blokád alá vonta az iráni kikötőket. A közvetítők jelenleg egy újabb tárgyalási fordulót próbálnak megszervezni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!