A német Die Welt portál olvasói élesen bírálták Friedrich Merz kemény válaszát Vlagyimir Putyin azon javaslatára, amely egy lehetséges európai tárgyaló fél személyéről szólt.

Elszabadultak a kommentek Merz Putyin-javaslata után

„Merz úr, hagyja abba az önámítást, és ne árasszon minket ezekkel az üres mondatokkal” – írta az egyik kommentelő.

Egy másik hozzászóló szerint Európa az Egyesült Államok és Oroszország egyetértése nélkül nem tud érdemi szerepet játszani a béketárgyalásokban.

Többen a német kormány politikáját is bírálták, és azt állították, hogy

a jelenlegi irányvonal nem vezet a konfliktus lezárásához, miközben továbbra is jelentős pénzügyi támogatás megy Ukrajnába.

Egy hozzászóló azt is felvetette, hogy inkább a korábbi német kancellárokkal kellene tárgyalni, és sokan úgy látják, hogy Merz személye nem merül fel komoly békeközvetítőként.

Korábban Vlagyimir Putyin egy sajtótájékoztatón azt mondta: számára elfogadhatóbb lenne a volt német kancellár, Gerhard Schröder mint lehetséges európai közvetítő, de a végső döntést az európaiaknak kell meghozniuk.

A német DPA hírügynökség szerint Berlin elutasítja Schröder esetleges bevonását a tárgyalásokba.