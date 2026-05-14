Fellázadtak a németek: Merz brutális üzeneteket kapott

A német Die Welt portál olvasói élesen bírálták Friedrich Merz kemény válaszát Vlagyimir Putyin azon javaslatára, amely egy lehetséges európai tárgyaló fél személyéről szólt.
Elszabadultak a kommentek Merz Putyin-javaslata után
„Merz úr, hagyja abba az önámítást, és ne árasszon minket ezekkel az üres mondatokkal” – írta az egyik kommentelő.
Egy másik hozzászóló szerint Európa az Egyesült Államok és Oroszország egyetértése nélkül nem tud érdemi szerepet játszani a béketárgyalásokban.
Többen a német kormány politikáját is bírálták, és azt állították, hogy
a jelenlegi irányvonal nem vezet a konfliktus lezárásához, miközben továbbra is jelentős pénzügyi támogatás megy Ukrajnába.
Egy hozzászóló azt is felvetette, hogy inkább a korábbi német kancellárokkal kellene tárgyalni, és sokan úgy látják, hogy Merz személye nem merül fel komoly békeközvetítőként.
Korábban Vlagyimir Putyin egy sajtótájékoztatón azt mondta: számára elfogadhatóbb lenne a volt német kancellár, Gerhard Schröder mint lehetséges európai közvetítő, de a végső döntést az európaiaknak kell meghozniuk.
A német DPA hírügynökség szerint Berlin elutasítja Schröder esetleges bevonását a tárgyalásokba.