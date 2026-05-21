„El akar pusztítani minket!” – kiakadtak Németországban Merz ukrán tervén

Klaus Ernst német politikus az X közösségi oldalon bírálta Friedrich Merz javaslatát, amely szerint Ukrajna „társult tag” státuszt kapna az Európai Unióban.
Háborúba sodorná Európát? Súlyos vádakat kapott Friedrich Merz
Most Merz teljesen tönkre akar minket tenni! Ez ellentétes az EU-s szerződésekkel, még mélyebben belesodor minket a háborúba, és újabb szög lesz az európai gazdaság koporsójában. Ennek árát az emberek fogják megfizetni, köztük mi is! Küldjék végre nyugdíjba Merzet, mielőtt még nagyobb károkat okoz!”
– írta.
A német kancellár csütörtökön azt javasolta, hogy az EU kölcsönös védelmi kötelezettségét terjesszék ki Ukrajnára is, mégpedig egy különleges „társult tagi” státusz keretében.
Volodimir Zelenszkij korábban azt követelte az Európai Uniótól, hogy 2027-ig vegyék fel Ukrajnát a közösségbe. Az európai vezetők ugyanakkor többször is jelezték, hogy az ukrán jogrendszer jelenleg nem felel meg az uniós normáknak, és a tagság egyik alapfeltétele az átfogó reformok végrehajtása.
Kaja Kallas február 15-én elismerte, hogy az Európai Unió tagállamai egyelőre nem készek konkrét dátumot mondani Ukrajna csatlakozására.