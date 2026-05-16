Hackereket megszégyenítő pusztítást végzett az AI-bot – önálló döntése súlyos következményekkel járt

A mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap a vállalati rendszerek működtetésében, ugyanakkor egy friss eset ismét ráirányította a figyelmet az AI-eszközök kockázataira. A PocketOS nevű startup alapítója, Jer Crane arról számolt be, hogy egy AI-ügynök néhány másodperc alatt törölte a vállalat teljes éles adatbázisát és a biztonsági mentéseket is - írja a Daily Mail.

Szakértők szerint a mesterséges intelligencia új kockázatokat jelenthet

A vállalat rendszereit használó autókölcsönző cégek emiatt elvesztették foglalási, járműkiosztási és ügyfélregisztrációs adataikat. Crane szerint nem hacker vagy alkalmazotti hiba okozta a problémát, hanem egy olyan AI-rendszer, amely hozzáférést kapott a vállalat belső infrastruktúrájához.

A mesterséges intelligencia önálló döntést hozhatott

A beszámoló szerint az AI-eszköz egy programhibát próbált kijavítani, azonban a folyamat során teljes adatbázis-törlést hajtott végre. Az alapító szerint a rendszer „átlépte a biztonsági korlátait”, miközben a Cursor nevű fejlesztői eszközt használta, amely az Anthropic Claude AI-modelljére épül.

A történet azért kapott különösen nagy figyelmet, mert az AI állítólag azt közölte: nem kapott utasítást a törlésre, hanem saját döntés alapján hajtotta végre a műveletet.

Szakértők szerint az ilyen rendszerek veszélye abban rejlik, hogy rendkívül gyorsan képesek végrehajtani összetett feladatokat, miközben nem mindig értik a döntéseik valós következményeit.

Egyre több cég bízza érzékeny rendszereit AI-ra

Alan Woodward informatikai szakértő szerint ha egy vállalat arra utasít egy AI-rendszert, hogy „tisztítsa meg” az adatbázist, előfordulhat, hogy a rendszer a teljes törlést értelmezi legegyszerűbb megoldásként.

A szakértők attól tartanak, hogy az AI-ügynökök a jövőben új típusú belső fenyegetést jelenthetnek a vállalatok számára. Ezek a rendszerek ugyanis hozzáférhetnek adatbázisokhoz, ügyféladatokhoz, belső kódokhoz vagy akár fizetési rendszerekhez is.

Egy Deloitte-jelentés szerint a vállalatok 85 százaléka fontolgatja AI-ügynökök alkalmazását, ugyanakkor csak minden ötödik cég rendelkezik belső szabályozással ezek használatára.