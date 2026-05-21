A mesterséges intelligencia által támogatott WhaleSpotter éjjel-nappal figyeli az öblöt, és a bálnák kifújt levegője, valamint hőnyoma alapján észleli az állatokat. A rendszer ezután figyelmezteti a hajókat, hogy lassítsanak vagy módosítsák útvonalukat – számol be a The Guardian.
A mesterséges intelligencia csökkentheti a tragédiák számát
A fejlesztésre azért volt szükség, mert tavaly 21 elpusztult szürke bálnát találtak a San Franciscó-i öböl térségében, ami 25 éve a legmagasabb szám. Az esetek legalább 40 százalékát hajóütközés okozta, idén pedig már tíznél is több bálna pusztult el a környéken.
A kutatók szerint a klímaváltozás áll a jelenség hátterében. Az Északi-sarkvidéken átalakuló környezeti viszonyok miatt a bálnák nehezebben jutnak táplálékhoz, ezért egyre többen térnek be a forgalmas öbölbe, ahol napokig vagy akár hetekig is tartózkodnak.
A szakemberek abban bíznak, hogy az új technológia csökkentheti a hajóforgalom és a bálnák közötti halálos találkozások számát, és hozzájárulhat a faj védelméhez.
