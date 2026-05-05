Kylie Jenner mindent vitt a Met-gálán – de Timothée Chalamet inkább a meccset választotta

A 2026-os Met-gala ismét a divatvilág legnagyobb estéje volt, de idén nemcsak a látványos ruhaköltemények, hanem egy feltűnő hiányzó is beszédtémává vált. Miközben Kylie Jenner uralta a vörös szőnyeget, párja, Timothée Chalamet ezúttal sem jelent meg mellette - írja a Page six.

Kylie Jenner tündökölt a Met-gálán. Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Jenner egy lélegzetelállító Schiaparelli ruhában érkezett New York City-ba, amely tökéletesen illeszkedett az idei „Costume Art” tematikához.

A gyöngyökkel gazdagon díszített, drámai uszállyal kiegészített darab különlegessége az volt, hogy elöl egy nude illúziót keltő fűzőt mutatott, mű részletekkel hangsúlyozva a „felöltöztetett test” koncepcióját. A ruhán több mint 11 000 órán át dolgoztak, több ezer gyöngy és kézzel készített díszítés felhasználásával.

A megjelenést Jenner merész szépségválasztásokkal tette teljessé: kiszőkített szemöldök, lágy hullámokba rendezett haj és feltűnő gyémánt- és gyöngyékszerek egészítették ki az összhatást. A Kylie Cosmetics alapítója ismét bizonyította, hogy miért számít a Met-gála egyik legstílusosabb visszatérőjének.