Kylie Jenner mindent vitt a Met-gálán – de Timothée Chalamet inkább a meccset választotta

A 2026-os Met-gala ismét a divatvilág legnagyobb estéje volt, de idén nemcsak a látványos ruhaköltemények, hanem egy feltűnő hiányzó is beszédtémává vált. Miközben Kylie Jenner uralta a vörös szőnyeget, párja, Timothée Chalamet ezúttal sem jelent meg mellette - írja a Page six.
Jenner egy lélegzetelállító Schiaparelli ruhában érkezett New York City-ba, amely tökéletesen illeszkedett az idei „Costume Art” tematikához.
A gyöngyökkel gazdagon díszített, drámai uszállyal kiegészített darab különlegessége az volt, hogy elöl egy nude illúziót keltő fűzőt mutatott, mű részletekkel hangsúlyozva a „felöltöztetett test” koncepcióját. A ruhán több mint 11 000 órán át dolgoztak, több ezer gyöngy és kézzel készített díszítés felhasználásával.
A megjelenést Jenner merész szépségválasztásokkal tette teljessé: kiszőkített szemöldök, lágy hullámokba rendezett haj és feltűnő gyémánt- és gyöngyékszerek egészítették ki az összhatást. A Kylie Cosmetics alapítója ismét bizonyította, hogy miért számít a Met-gála egyik legstílusosabb visszatérőjének.
Miközben Jenner a divatvilág reflektorfényében tündökölt, Chalamet egészen más programot választott. A Dűne sztárja állítólag ismét kihagyta az eseményt, hogy kedvenc csapatát, a New York Knicks-et kövesse, akik aznap este a Philadelphia ellen léptek pályára.
A pár ennek ellenére az utóbbi időben szinte elválaszthatatlan volt: közösen jelentek meg többek között a Vanity Fair Oscar Party-n, filmpremiereken és még egy broadwayi előadáson is a gála előtti hétvégén. Kapcsolatuk így továbbra is stabilnak tűnik, még ha a Met-gála estéjén külön utakat is választottak.
Jenner számára a Met-gála nem új terep: 2016-os debütálása óta szinte minden évben feltűnik az eseményen. Emlékezetes volt 2022-es megjelenése is, amikor egy menyasszonyi Off-White ruhával tisztelgett a néhai tervező, Virgil Abloh előtt.