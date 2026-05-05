Nagy a baj: kettészakadhat a Föld, eltűnhet az óceán

Mindenkinek leesett az álla! Kylie Jenner szó szerint levetközött a Met-gálán – galéria

Kylie Jenner

Kylie Jenner mindent vitt a Met-gálán – de Timothée Chalamet inkább a meccset választotta

A Met Gala 2026 nemcsak Kylie Jenner látványos megjelenéséről szólt, hanem arról is, hogy párja, Timothée Chalamet ezúttal is távol maradt a reflektorfénytől — miközben Jenner egy merész, művészi ruhában uralta a vörös szőnyeget, addig Chalamet inkább a kosárlabdát választotta a divatvilág legnagyobb estéje helyett.
A 2026-os Met-gala ismét a divatvilág legnagyobb estéje volt, de idén nemcsak a látványos ruhaköltemények, hanem egy feltűnő hiányzó is beszédtémává vált. Miközben Kylie Jenner uralta a vörös szőnyeget, párja, Timothée Chalamet ezúttal sem jelent meg mellette - írja a Page six. 

US entrepreneur Kylie Jenner arrives for the 2026 Met Gala celebrating "Costume Art" at the Metropolitan Museum of Art, in New York, on May 4, 2026. (Photo by Angela Weiss / AFP)
Kylie Jenner tündökölt a Met-gálán. Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Jenner egy lélegzetelállító Schiaparelli ruhában érkezett New York City-ba, amely tökéletesen illeszkedett az idei „Costume Art” tematikához. 

A gyöngyökkel gazdagon díszített, drámai uszállyal kiegészített darab különlegessége az volt, hogy elöl egy nude illúziót keltő fűzőt mutatott, mű részletekkel hangsúlyozva a „felöltöztetett test” koncepcióját. A ruhán több mint 11 000 órán át dolgoztak, több ezer gyöngy és kézzel készített díszítés felhasználásával.

A megjelenést Jenner merész szépségválasztásokkal tette teljessé: kiszőkített szemöldök, lágy hullámokba rendezett haj és feltűnő gyémánt- és gyöngyékszerek egészítették ki az összhatást. A Kylie Cosmetics alapítója ismét bizonyította, hogy miért számít a Met-gála egyik legstílusosabb visszatérőjének.

Miközben Jenner a divatvilág reflektorfényében tündökölt, Chalamet egészen más programot választott. A Dűne sztárja állítólag ismét kihagyta az eseményt, hogy kedvenc csapatát, a New York Knicks-et kövesse, akik aznap este a Philadelphia ellen léptek pályára.

A pár ennek ellenére az utóbbi időben szinte elválaszthatatlan volt: közösen jelentek meg többek között a Vanity Fair Oscar Party-n, filmpremiereken és még egy broadwayi előadáson is a gála előtti hétvégén. Kapcsolatuk így továbbra is stabilnak tűnik, még ha a Met-gála estéjén külön utakat is választottak.

Jenner számára a Met-gála nem új terep: 2016-os debütálása óta szinte minden évben feltűnik az eseményen. Emlékezetes volt 2022-es megjelenése is, amikor egy menyasszonyi Off-White ruhával tisztelgett a néhai tervező, Virgil Abloh előtt.

