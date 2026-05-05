Met-gála legrosszabb ruhái: ezt tényleg felvették? Kylie Jenner és Katy Perry kiakasztotta a netet

A 2026-os esemény tematikája — „Fashion is Art” — elvileg a kreativitás és az önkifejezés ünnepe lett volna, mégis több sztár teljesen félreértelmezte a dress code-ot. A Met-gála legrosszabb ruhái 2026 vörös szőnyeg válogatásban rengeteg olyan szett szerepel, amelyek inkább nevetségessé tették viselőiket, mintsem divattörténelmet írtak volna – írja a DailyMail.

A celebek egy része túltolta a „művészi” megközelítést, mások egyszerűen csak a figyelemért mentek el a végletekig. Az eredmény: bizarr, túlzó és sok esetben kifejezetten kellemetlen megjelenések.

Kylie Jenner szinte teljesen átlátszó, „majdnem meztelen” ruhában érkezett, amely azonnal a kritikák kereszttüzébe került. A Kylie Jenner Met-gála ruha kritika kulcsszóra rákeresve is jól látszik, mennyire megosztotta a közönséget: sokan szerint ez már inkább ízléstelen, mint merész.

Nem maradt le Katy Perry sem, aki egy futurisztikus, idegen lényeket idéző szettben jelent meg. A Katy Perry Met-gála ruha 2026 az egyik leggyakrabban emlegetett baklövés lett — a rajongók egy része konkrétan nem értette, mit is akart ezzel üzenni az énekesnő.

Nem csak ők hibáztak nagyot

A lista természetesen nem áll meg náluk. Több híresség is furcsa, túlkomplikált vagy egyszerűen rosszul kivitelezett ruhában lépett a vörös szőnyegre. Akadt, aki társadalmi üzenetet próbált közvetíteni, de az eredmény inkább zavaros lett, mint elgondolkodtató.

A Met-gála legrosszabb ruhái lista 2026 alapján egyértelmű, hogy idén a „több az több” elv sokaknál teljes kudarcot vallott.

