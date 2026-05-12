Zorba a Metallica koncertjén? Ilyet még senki nem látott – videó

Az amerikai Metallica ismét hatalmas show-val tért vissza Görögországba, ahol az athéni Olimpiai Stadionban (OAKA) indította európai turnéját. Az M72 World Tour nyitóállomása több tízezer rajongót vonzott, akik egy látványos, 360 fokos színpadkoncepcióval felépített koncerten vehettek részt. A produkció fényekkel, pirotechnikával és klasszikus slágerekkel töltötte meg a stadiont – írja a GreekReporter.
A Zorba is felcsendült a Metallica athéni koncertjén
A Metallica koncertje az M72 világturné európai nyitóállomásaként különös jelentőséggel bírt. A zenekar jellegzetes, kör alakú színpadon játszott, így a közönség minden irányból körbevette a fellépést, ami még intenzívebbé tette az élményt. A stadiont hatalmas LED-falak és szinkronizált pirotechnikai elemek töltötték meg, miközben a rajongók együtt énekelték a több évtizedes Metallica-dalokat.
Az est egyik legemlékezetesebb pillanata a görög zenei örökség előtti tisztelgés volt: a zenekar eljátszotta Mikis Theodorakis híres Zorba táncát, amely azonnal hatalmas ovációt váltott ki.
Emellett egy másik meglepetésdal is elhangzott, a Tripes görög rockzenekar „Den Horas Pouthena” című száma. A gesztusokat a rajongók rendkívül pozitívan fogadták, sokan a koncert legemlékezetesebb pillanataiként beszéltek róluk.
Görögországban a koncert kiemelt visszhangot váltott ki: az online reakciók túlnyomóan lelkesek voltak, sokan a produkciót az egyik leglátványosabb élő show-ként értékelték az országban. A rajongók külön kiemelték a technikai kivitelezést és az érzelmi hatást, amelyet a zenekar a görög zenei utalásokkal ért el. A koncert egyben megerősítette Athén szerepét a nagy nemzetközi turnék kiemelt állomásai között a Metallica 2026-os M72 turnéjának első európai helyszíneként.
