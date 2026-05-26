Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívül

Halálos tragédia: vonat és iskolabusz ütközött, rengeteg a sérült – videó

Hallotta?

Donald Trump kórházba került

new york

Tragédia New Yorkban: metrószörfözés közben meghalt egy 14 éves fiú

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Súlyos baleset rázta meg New Yorkot pénteken, amikor két fiatal lezuhant egy metrószerelvény tetejéről a Williamsburg hídon. A rendőrség tájékoztatása szerint a tinédzserek úgynevezett „metrószörfözést” végeztek – vagyis a mozgó szerelvény tetején utaztak –, amikor a tragédia bekövetkezett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
new yorkmetrómanhattanfiataltragédia

A hatóságok szerint a 14 éves fiú és 18 éves társa a Manhattan felé tartó J jelzésű metró tetején tartózkodott, amikor elvesztették egyensúlyukat. A fiatalabb fiú a hídról egy, a Delancey Street és Lewis Street közelében lévő parkolóba zuhant, míg a másik tinédzser a sínekre esett. Mindkettőjüket azonnal a Bellevue Kórházba szállították, ahol a 14 éves fiút halottnak nyilvánították. Az idősebb sérült kritikus állapotban maradt - írja az ABC News.

metró
A metrószörfözés egyre több halálos áldozatot követel. A kép illusztráció. Fotó: SELCUK ACAR / ANADOLU

A metrószörfözés egyre növekvő probléma New Yorkban

Az eset ismét ráirányította a figyelmet a metrószörfözés egyre növekvő problémájára New Yorkban. Az elmúlt években jelentősen megemelkedett azoknak az eseteknek a száma, amikor emberek a vonatok külsején vagy tetején utaznak. A városi közlekedési hatóságok szerint ez a veszélyes trend különösen a fiatalok körében terjed, gyakran közösségi médiás kihívások vagy figyelemfelkeltő videók miatt. A Metropolitan Transportation Authority (MTA) adatai szerint tavaly öt ember vesztette életét metrószörfözéssel összefüggő balesetekben. A rendőrség idén már több tucat, hasonló cselekménnyel kapcsolatos letartóztatást hajtott végre, miközben a hatóságok igyekeznek visszaszorítani ezt az életveszélyes jelenséget.

New York vezetői „megelőzhető tragédiának” nevezték a pénteki esetet.

A városvezetés hangsúlyozta, hogy egyetlen családnak sem kellene ilyen veszteséget átélnie, és ismét figyelmeztettek: a metrószörfözés rendkívül veszélyes, gyakran halálos következményekkel jár. A New York City Transit elnöke, Demetrius Crichlow szintén megrendülését fejezte ki, kiemelve, hogy szülőként különösen fájdalmas látni, hogy a fiatalok továbbra is ilyen kockázatos viselkedésbe sodorják magukat. Az MTA az elmúlt években több figyelemfelkeltő kampányt indított, közszolgálati üzeneteket tett közzé, és a közösségi médiaplatformokat is arra kérte, gyorsabban távolítsák el az ilyen veszélyes mutatványokat népszerűsítő videókat.

A tragédia ismét emlékeztet arra, hogy a közösségi médiában terjedő extrém kihívások súlyos, sokszor végzetes következményekkel járhatnak. A hatóságok a családokat, tanárokat és közösségi szereplőket is arra kérik, beszéljenek a fiatalokkal ezekről a veszélyekről, mielőtt újabb hasonló balesetek történnek. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy meghalt egy 15 éves fiú New Yorkban mert leesett a metróról.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!