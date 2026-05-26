Tragédia New Yorkban: metrószörfözés közben meghalt egy 14 éves fiú

A hatóságok szerint a 14 éves fiú és 18 éves társa a Manhattan felé tartó J jelzésű metró tetején tartózkodott, amikor elvesztették egyensúlyukat. A fiatalabb fiú a hídról egy, a Delancey Street és Lewis Street közelében lévő parkolóba zuhant, míg a másik tinédzser a sínekre esett. Mindkettőjüket azonnal a Bellevue Kórházba szállították, ahol a 14 éves fiút halottnak nyilvánították. Az idősebb sérült kritikus állapotban maradt - írja az ABC News.

A metrószörfözés egyre több halálos áldozatot követel. A kép illusztráció. Fotó: SELCUK ACAR / ANADOLU

A metrószörfözés egyre növekvő probléma New Yorkban

Az eset ismét ráirányította a figyelmet a metrószörfözés egyre növekvő problémájára New Yorkban. Az elmúlt években jelentősen megemelkedett azoknak az eseteknek a száma, amikor emberek a vonatok külsején vagy tetején utaznak. A városi közlekedési hatóságok szerint ez a veszélyes trend különösen a fiatalok körében terjed, gyakran közösségi médiás kihívások vagy figyelemfelkeltő videók miatt. A Metropolitan Transportation Authority (MTA) adatai szerint tavaly öt ember vesztette életét metrószörfözéssel összefüggő balesetekben. A rendőrség idén már több tucat, hasonló cselekménnyel kapcsolatos letartóztatást hajtott végre, miközben a hatóságok igyekeznek visszaszorítani ezt az életveszélyes jelenséget.

New York vezetői „megelőzhető tragédiának” nevezték a pénteki esetet.

A városvezetés hangsúlyozta, hogy egyetlen családnak sem kellene ilyen veszteséget átélnie, és ismét figyelmeztettek: a metrószörfözés rendkívül veszélyes, gyakran halálos következményekkel jár. A New York City Transit elnöke, Demetrius Crichlow szintén megrendülését fejezte ki, kiemelve, hogy szülőként különösen fájdalmas látni, hogy a fiatalok továbbra is ilyen kockázatos viselkedésbe sodorják magukat. Az MTA az elmúlt években több figyelemfelkeltő kampányt indított, közszolgálati üzeneteket tett közzé, és a közösségi médiaplatformokat is arra kérte, gyorsabban távolítsák el az ilyen veszélyes mutatványokat népszerűsítő videókat.

**Warning: graphic content** NYC Parents, stop what you are doing and show your children the horrific aftermath of Subway surfing. Better to tell them now and scare them straight than to get a call from the coroner. Youngins, if you play dumb games, you win stupid prizes. https://t.co/ifV0uuWiSD — MikariMotivation (@MikAriWorldShop) May 24, 2026

A tragédia ismét emlékeztet arra, hogy a közösségi médiában terjedő extrém kihívások súlyos, sokszor végzetes következményekkel járhatnak. A hatóságok a családokat, tanárokat és közösségi szereplőket is arra kérik, beszéljenek a fiatalokkal ezekről a veszélyekről, mielőtt újabb hasonló balesetek történnek. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy meghalt egy 15 éves fiú New Yorkban mert leesett a metróról.