Mézet tesz a teájába? Ezt jobb, ha tudja

A méz népszerűsége újra nő, mert sokan a finomított cukor egészségesebb alternatíváját látják benne. Valóban tartalmazhat jótékony vegyületeket, támogathatja az emésztést, és köhögés esetén is enyhülést hozhat, de egy evőkanál nagyjából 61 kalóriát jelent – írja a Daily Mail.

Méz: egészséges csodaszer vagy cukorcsapda?

Méz: egészségesebb, de nem korlátlanul

A mézben található antioxidánsok, például a polifenolok és flavonoidok segíthetnek a sejtkárosító folyamatok mérséklésében. Egyes kutatások szerint a bélflórának is kedvezhet, mert olyan cukrokat tartalmaz, amelyek a jótékony baktériumokat táplálhatják.

Cukor helyett, nem cukor mellé

A legnagyobb hiba, ha valaki a mézet pluszban adja hozzá az étrendjéhez. Akkor lehet jobb választás, ha a finomított cukrot váltja ki vele, nem pedig még több édes ízt visz be.

Nem mindegy, milyet választ

A kevésbé feldolgozott, sötétebb vagy nyers mézek több hasznos összetevőt tartalmazhatnak, de a nyers méznél érdemes figyelni a minőségre. A lényeg:

nem kell túlzásba vinni, napi kis mennyiség is elég lehet.