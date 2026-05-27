Mézet tesz a teájába? Ezt jobb, ha tudja

A méz népszerűsége újra nő, mert sokan a finomított cukor egészségesebb alternatíváját látják benne. Valóban tartalmazhat jótékony vegyületeket, támogathatja az emésztést, és köhögés esetén is enyhülést hozhat, de egy evőkanál nagyjából 61 kalóriát jelent – írja a Daily Mail.
Méz: egészségesebb, de nem korlátlanul
A mézben található antioxidánsok, például a polifenolok és flavonoidok segíthetnek a sejtkárosító folyamatok mérséklésében. Egyes kutatások szerint a bélflórának is kedvezhet, mert olyan cukrokat tartalmaz, amelyek a jótékony baktériumokat táplálhatják.
Cukor helyett, nem cukor mellé
A legnagyobb hiba, ha valaki a mézet pluszban adja hozzá az étrendjéhez. Akkor lehet jobb választás, ha a finomított cukrot váltja ki vele, nem pedig még több édes ízt visz be.
Nem mindegy, milyet választ
A kevésbé feldolgozott, sötétebb vagy nyers mézek több hasznos összetevőt tartalmazhatnak, de a nyers méznél érdemes figyelni a minőségre. A lényeg:
nem kell túlzásba vinni, napi kis mennyiség is elég lehet.
Ez is érdekelheti:
Eltűnhetnek a méhek Magyarországról? Brutális számok sokkolják a szakmát
Brutális visszaesést mutatnak az uniós adatok a hazai méhészetekben. A méhpusztulás Magyarországon már nemcsak a méhészek gondja, hanem az egész mezőgazdaság számára komoly figyelmeztetés.