Ezt a hibát szinte mindenki elköveti a mézzel kapcsolatban – pedig veszélyes lehet

A mézet évszázadok óta használják természetes édesítőszerként, az utóbbi években azonban nemcsak az íze, hanem egészségügyi előnyei miatt is egyre többen választják a cukor helyett. A méz egészségügyi hatásai között szerepelhet az emésztés támogatása, a gyulladások csökkentése és akár a testsúly szabályozásának segítése is – írja a Daily Mail.
A méz is cukornak számít?
Bár természetes eredetű, a méz szinte teljes egészében cukorból áll, főként fruktózból és glükózból. Egyetlen evőkanál körülbelül 61 kalóriát tartalmaz, ezért a szakértők szerint ugyanúgy mértékkel kell fogyasztani, mint a hagyományos cukrot. A túlzott bevitel hozzájárulhat a súlygyarapodáshoz, valamint növelheti az elhízás, a magas vérnyomás és a szívbetegségek kockázatát. A méz azonban nem teljesen azonos a finomított cukorral. Kis mennyiségben vitaminokat, ásványi anyagokat és antioxidánsokat is tartalmaz, amelyek segíthetnek semlegesíteni a sejteket károsító szabad gyököket.
Hogyan támogathatja a szervezetet?
A kutatások szerint a méz többféleképpen is pozitív hatással lehet a szervezetre. Egyes vizsgálatok arra utalnak, hogy támogatja a bélflóra egészségét, mivel olyan vegyületeket tartalmaz, amelyek táplálják a hasznos baktériumokat.
A méz egészségügyi hatásai között a szakértők a következőket emelik ki:
- antioxidáns-tartalma csökkentheti a gyulladásokat;
- lassabban emeli meg a vércukorszintet, mint a finomított cukor;
- hosszabb teltségérzetet biztosíthat;
- enyhítheti a köhögés és a felső légúti fertőzések tüneteit.
Egy 2008-as kutatásban azok a túlsúlyos résztvevők, akik cukor helyett mézet fogyasztottak, enyhe testsúlycsökkenést értek el, míg a cukrot fogyasztó csoport hízott.
Milyen mézet érdemes választani?
A szakértők szerint nem minden méz egyforma. A boltokban kapható termékek többségét hőkezelik, hogy megelőzzék a kristályosodást és meghosszabbítsák az eltarthatóságot. Ez a folyamat azonban csökkentheti az antioxidánsok és más hasznos összetevők mennyiségét. A nyers, feldolgozatlan méz több értékes vegyületet tartalmazhat, különösen a sötétebb fajták. Ugyanakkor a nyers méz esetében nagyobb lehet a szennyeződés kockázata, ezért fogyasztásakor óvatosság ajánlott.
Köhögésre, torokfájásra és „egészségesebb cukorként" is használják, sőt egyes esetekben a gyógyszertár alternatívájaként emlegetik. A méz hatásai azonban nem minden helyzetben olyan egyértelműek, mint azt sokan hiszik.