Nem az, aminek hittük? Kiderült az igazság a mézről

A méz az elmúlt években látványos „egészséges” imázst épített fel magának: influenszerek, hírességek és prémiumként árult manuka változatok tették újra népszerűvé. Sokan már szuperélelmiszerként tekintenek rá, mások szerint azonban nem több, mint természetes cukor. De vajon mi az igazság?

A mézet nemcsak édesítőszerként, hanem gyógyszerként is gyakran használják – Fotó: Unsplash

A méz vagy cukor egészségesebb?

A szakértők szerint a méz alapvetően cukorforrás, még ha tartalmaz is kisebb mennyiségben tápanyagokat. Egy teáskanál méz 21 kalóriát és 6 gramm szénhidrátot tartalmaz, míg a fehér cukor 16 kalóriát és 4 grammot. Bár a különbség csekély, a méz előnye, hogy nem teljesen „üres kalória”: kis mennyiségben tartalmazhat vitaminokat és ásványi anyagokat is.

Ezek közé tartozhat például:

C-vitamin és többféle B-vitamin;

kalcium;

vas;

cink.

A gyakorlatban a méz édesebb, így kevesebb is elég belőle, például teában vagy ételekhez adva. A szakértők azonban hangsúlyozzák: mind a méz, mind a cukor mértékkel fogyasztandó, és a napi kalóriakeretbe ugyanúgy beleszámítanak – írja a Daily Mail.

Tényleg természetes „gyógyszerként” működik a méz?

A méz nemcsak édesítőszerként ismert, hanem hagyományosan torokfájás és köhögés enyhítésére is használják. Kutatások szerint bizonyos esetekben akár hatékonyabb lehet, mint egyes köhögéscsillapítók, ráadásul mellékhatások nélkül. Különösen meleg vízzel és citrommal javasolják a szakértők a tünetek enyhítésére.

Mit érdemes tudni a méz mindennapi fogyasztásáról?

A szakértők szerint a méz akkor a legkedvezőbb, ha más ételekkel együtt fogyasztjuk, például joghurttal vagy mogyoróvajjal, mert így lassabban emeli a vércukorszintet és hosszabb ideig biztosít teltségérzetet is. Edzés után gyors energiaforrásként is szóba jöhet, különösen aktív életmód mellett, de a mindennapokban inkább mértékkel érdemes fogyasztani. A lényeg nem az, hogy csodaszerré emeljük, hanem hogy tudatosan illesszük be az étrendbe.