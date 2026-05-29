12 év után újabb sokkoló részletek láttak napvilágot Michael Schumacher balesetéről

Yannick Dainese mentőpilóta most először idézte fel, mi történt azon a végzetes napon. Elmondása szerint először el sem hitte, amikor a mentőcsapat egyik tagja közölte vele: „Michael Schumacherhez megyünk!” – írja a Mirror.

A mentőpilóta a francia Alpokban található grenoble-i kórházba szállította a súlyosan sérült Michael Schumachert 2013 decemberében – Fotó: JEAN-PIERRE CLATOT / AFP

Azt hittem, csak viccelnek

– mondta a pilóta.

A helyzet súlyosságát akkor értette meg igazán, amikor utasítást kaptak arra, hogy:

vegyék le a kamerákat,

kapcsolják ki a mikrofonokat,

és ne engedjenek újságírókat a közelbe.

Érzett némi nyomást a sérült személye miatt

Bár a pilóta nem volt Forma–1-rajongó, pontosan tudta, mekkora világsztárról van szó.

Éreztem a nyomást, mert tudtam, hogy az emberek szinte istenként tisztelik, ám számomra ő is csak egy súlyosan sérült ember volt, akin segíteni kell

– magyarázta a L'Équipe-nek.

Hat hónapig feküdt kómában Michael Schumacher

Schumacher a baleset után súlyos traumás agysérülést szenvedett, és fél évig mesterséges kómában tartották. Az állapotáról azóta is rendkívül kevés információ szivárog ki. A hétszeres világbajnok jelenleg a család Genfi-tó melletti otthonában él, ahol állandó orvosi felügyelet alatt ápolják. Az elmúlt 12 évben csak néhány kiválasztott személy látogathatta meg.

A pilóta néhány nappal később visszatért ugyanabba a kórházba egy másik sérült miatt – és teljesen ledöbbent azon, amit látott.

Buszok, vörös zászlók és emberek mindenütt. A kórház környéke úgy nézett ki, mint egy Forma–1-es versenypálya

– emlékezett vissza.

Michael Schumacher balesete azóta is a sportvilág egyik legmegrázóbb tragédiája, amely világszerte milliókat sokkolt.

Erről is írtunk korábban az Origón:

Barátja szólalt meg Schumacher jelenlegi állapotáról

Az elmúlt években csak ritkán jelentek meg nyilvános információk a volt Forma–1-es pilóta magánéletéről. Michael Schumacher egyészségügyi állapotáról idén januárban egykori csapattársa nyilatkozott.

Michael Schumacher testvére döbbenetes nyilatkozatot tett

Hétszeres világbajnok testvéréről vallott az egykori Forma-1-es pilóta. Michael Schumacher öccse, Ralf brutálisan őszintén beszélt a versenyzésről, valamint a rajongókkal szembeni elvárásokról.



