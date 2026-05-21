Kalapáccsal támadt Michelangelo mesterművére: sokkoló jelenetek játszódtak le a Vatikánban

A támadó a magyar származású ausztrál geológus, Laszlo Toth volt, aki 33 évesen érkezett Rómába. A férfi mentális problémákkal küzdött, és rögeszmésen hitte magáról, hogy ő Jézus Krisztus reinkarnációja. 1972 pünkösdvasárnapján turistának álcázva jutott be a Vatikánba, majd hirtelen előrántott egy kalapácsot, és Michelangelo Pietája felé rohant, számolt be a történtekről Az útikönyv. Szemtanúk szerint közben azt kiabálta: „Én vagyok Jézus Krisztus, feltámadtam a halálból!”

Michelangelo egyik leghíresebb szobrát, a Pietát egy magyar származású geológus, Laszló Toth rongálta meg 54 évvel ezelőtt a Vatikánban

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Másodpercek alatt tört ki a pánik

A döbbent látogatók először azt hitték, valamilyen performanszt látnak. Néhány másodperccel később azonban kitört a káosz. Toth legalább 15 alkalommal sújtott le a szoborra.

A támadás során:

Mária bal karja megsérült,

letört az orrának egy része,

súlyosan megroncsolódott az arca és a szemhéja is,

több tucat márványdarab repült szét a bazilikában.

A helyszínen lévő emberek végül rávetették magukat a támadóra, mielőtt még nagyobb pusztítást végezhetett volna.

A turisták emlékként vitték haza a letört darabokat

A történet egyik legmegdöbbentőbb része csak később derült ki. A támadás után sok turista a földről felkapkodta a lehullott márványdarabokat, és szuvenírként megpróbálta hazavinni őket.

A Vatikán kénytelen volt nemzetközi felhívást közzétenni, hogy az emberek szolgáltassák vissza a szobor darabjait. Többet végül postán küldtek vissza hónapokkal később.

Óriási kihívást jelentett Michelangelo egyik legismertebb alkotásának restaurálása

A restaurátorok szinte lehetetlen feladat előtt álltak. A Pieta Michelangelo egyik legismertebb alkotása, amelyet a művész mindössze huszonévesen készített el a XV. század végén. A szakemberek mikroszkóp alatt, aprólékos munkával illesztették vissza a letört részeket.

A restaurálás közel egy évig tartott, és a világ egyik legnagyobb műkincs-helyreállítási projektjének számított.

A támadás mindent megváltoztatott

A vandalizmus után a Vatikán radikális döntést hozott. A Pietat golyóálló üveg mögé helyezték, ahol ma is látható a Szent Péter-bazilikában. Azóta a látogatók már nem közelíthetik meg közvetlenül a szobrot.