Kalapáccsal támadt Michelangelo mesterművére: sokkoló jelenetek játszódtak le a Vatikánban

A támadó a magyar származású ausztrál geológus, Laszlo Toth volt, aki 33 évesen érkezett Rómába. A férfi mentális problémákkal küzdött, és rögeszmésen hitte magáról, hogy ő Jézus Krisztus reinkarnációja. 1972 pünkösdvasárnapján turistának álcázva jutott be a Vatikánba, majd hirtelen előrántott egy kalapácsot, és Michelangelo Pietája felé rohant, számolt be a történtekről Az útikönyv. Szemtanúk szerint közben azt kiabálta: „Én vagyok Jézus Krisztus, feltámadtam a halálból!”
Másodpercek alatt tört ki a pánik
A döbbent látogatók először azt hitték, valamilyen performanszt látnak. Néhány másodperccel később azonban kitört a káosz. Toth legalább 15 alkalommal sújtott le a szoborra.
A támadás során:
- Mária bal karja megsérült,
- letört az orrának egy része,
- súlyosan megroncsolódott az arca és a szemhéja is,
- több tucat márványdarab repült szét a bazilikában.
A helyszínen lévő emberek végül rávetették magukat a támadóra, mielőtt még nagyobb pusztítást végezhetett volna.
A turisták emlékként vitték haza a letört darabokat
A történet egyik legmegdöbbentőbb része csak később derült ki. A támadás után sok turista a földről felkapkodta a lehullott márványdarabokat, és szuvenírként megpróbálta hazavinni őket.
A Vatikán kénytelen volt nemzetközi felhívást közzétenni, hogy az emberek szolgáltassák vissza a szobor darabjait. Többet végül postán küldtek vissza hónapokkal később.
Óriási kihívást jelentett Michelangelo egyik legismertebb alkotásának restaurálása
A restaurátorok szinte lehetetlen feladat előtt álltak. A Pieta Michelangelo egyik legismertebb alkotása, amelyet a művész mindössze huszonévesen készített el a XV. század végén. A szakemberek mikroszkóp alatt, aprólékos munkával illesztették vissza a letört részeket.
A restaurálás közel egy évig tartott, és a világ egyik legnagyobb műkincs-helyreállítási projektjének számított.
A támadás mindent megváltoztatott
A vandalizmus után a Vatikán radikális döntést hozott. A Pietat golyóálló üveg mögé helyezték, ahol ma is látható a Szent Péter-bazilikában. Azóta a látogatók már nem közelíthetik meg közvetlenül a szobrot.
A történtek világszerte új korszakot indítottak a műkincsvédelemben: megszigorították a múzeumi biztonsági intézkedéseket, sok helyen üvegfal mögé kerültek a legértékesebb alkotások, és a restaurátorok szerepe is felértékelődött.
Nem került börtönbe
Laszlo Tothot az olasz hatóságok végül nem ítélték börtönbüntetésre, mert beszámíthatatlannak nyilvánították. Pszichiátriai kezelésre küldték, majd évekkel később visszatért Ausztráliába, ahol visszavonultan élt haláláig.
A Pieta elleni támadás azonban több mint fél évszázaddal később is a művészettörténet egyik legmegdöbbentőbb vandalizmusa maradt.
